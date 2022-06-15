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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. افتتاح معرض إنتاج أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته 14

صدى البلد

يفتتح د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء الخميس 16 يونيو، بقاعة آدم حنين بالهناجر " بساحة الأوبرا"، معرض " نتاج أعمال ملتقي الأقصر الدولي للتصوير " في دورته الرابعة عشر، والذي ينظمه قطاع الصندوق بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر المعرض حتي 21 يونيو2022.

ويقام المعرض بالتعاون مع قطاع شئون الانتاج الثقافي، ويضم 40 لوحة من نتاج أعمال ملتقي الأقصر الدولي للتصوير في دورته السابقة والتي اختتمت في التاسع عشر من ديسمبر من العام 2021 .

حيث تعرض أعمال الفنانين المشاركين وهم:  ميلكــا فويوفيتش "صربيا "، فاسيليـس جالانيــس" اليونان، ميجل بومر " كلومبيا "، د. صبيح كلش "العراق "، عوض أبو صلاح "السودان "، كمال ابو حلاوة " الأردن ".

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ومن الفنانين المصريين : احمد سنبل ، حسام صقر ، دعاء حاتم ، رانيا فؤاد، فارس احمد، كريم حلمي، ماهر جرجس ، محمد بنوي، محمد عرابي.

ومن شباب الورشة: أحمد يحي البدوي ، أية عبد المنعم ، بلال قاسم ، خالد العجيزي، ريهام قاسم ، سلمي العشري ، محمود عاشور ، هدير زردق .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للملتقي تضم د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق رئيسا وعضوية كل من : د. عماد أبو زيد- الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ـ قوميسيراً عاماً، و د. صفية القباني- نقيب الفنانين التشكيليين، ود. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ود. عادل ثروت - الأستاذ بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان، ود. جيهان فايزـ الأستاذ بكلية الفنون الجميلة- جامعة المنيا، ود. أمل نصر- الأستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة الاسكندرية، ود .صالح عبد المعطى- الأستاذ بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر ود. أحمد هنو -عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة ، المستشار أحمد حسين بركات.

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير حدث دولي تشكيلي هام تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، أصبح يتميز بزخم ابداعي عظيم، مع تحول الملتقي الي اكاديمية فنية، مع أجواء الأقصر الساحرة، مما اسهم في انتاج أعمالا ابداعية متميزة ، فضلا عن الاحتكاك بين الفنانين في الندوات التي تقام علي هامش الملتقي وتبادل الخبرات بين فناني العالم ومصر وشباب الورشة.

الأقصر صندوق التنمية الثقافية محافظة الاقصر التنمية الثقافية الإنتاج الثقافي قطاع شئون الإنتاج ملتقي الأقصر قاعة آدم حنين بالهناجر

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