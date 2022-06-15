بطريقة مأساوية .. شخص يطعن عشيقته ويقتل نجلها في بريطانيا

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل تسبب في وفاة مأساوية لمراهق بولندي يعيش في مانشستر أثناء محاوله الدفاع على والدته من قتل عشيقها.

وتسبب العشيق صاحب الـ 44 عاما في وفاة جاكوب زيمانسكي، 15 عاما، بالمستشفى بعد تعرضه للطعن بسكين في منطقة مايلز بلاتينج بمانشستر.

وبينما عولجت والدت، كاتارزينا باستك، 40 عاما، من طعنات خطيرة يواجه المتهم تهمتي القتل والشروع في قتل، وفقاً لـ «الديلي ميل» البريطانية.

أمس الثلاثاء، مثل المتهم سليمان ألطاف، 44 عاما أمام محكمة التاج في مانشستر عبر وصلة فيديو بالسجن دون تقديم أي دفوع.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة مرة أخرى في 12 ديسمبر في أعقاب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي.

وفي صدر الأسبوع الماضي، قالت عائلة جاكوب إن المراهق المقتول كان معروفا باسم كوبا لعائلته ويعقوب لأصدقائه، وكان طفلا مشهورا يصنع صداقات أينما ذهب بسبب طبيعته الودية والمحادثة.