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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الشاطئ.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها من عطلتها الصيفية

صدى البلد

حرصت الفنانة  نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

تألقت نسرين طافش في الصور علي الشاطئ اثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، مما نال إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

 

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

نسرين طافش الإنستجرام الفن أحدث ظهور صور مسلسل رمضان

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