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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الآن.. سريع ومباشر

اعتماد نتيجة الإبتدائية
اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الازهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الآن ، اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 

 

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية  83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية  فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية سريع

 

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب، وللحصول على النتيجة يمكنكم الحصول عليها من خلال هذا الرابط من هنا

 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الآن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية سريع

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