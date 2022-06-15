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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزن في قرية نجريج لوفاة جد محمد صلاح بعد وعكة صحية مفاجئة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية حالة من الحزن بين أسرة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عقب وفاه خال والدته عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الثلاث الأيام الماضية.

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وكان الحاج صلاح الغالي والد الفرعون المصري قد شارك برفقة الحاج ماهر شتيه عمده قرية نجريج في مراسم تشييع جثمان خال زوجة الأول في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة في المسجد الكبير بالقرية حتي الوداع الاخير بمقابر الأسر وسط حالة من الحزن بين المشاركين .

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وتتلقي أسرة "صلاح" واجب العزاء من خلال توافد المعزيين علي دار المناسبات بمنزل عائلة "صلاح" .

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الجدير بالذكر أن الفرعون المصري تعرض للإصابة عقب مشاركته مع المنتخب الوطني ضد منتخب غينيا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية 2023  بدولة كوت ديفوار وتوجه للقضاء العطلة الصيفية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر

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