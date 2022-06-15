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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تنتظر عرض فيلم جدران على منصة watch it

درة
درة

يعرض قريبا على منصة watch it فيلم جدران الذي تلعب بطولته النجمة درة وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج سيني برو ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان.

وينتمي فيلم جدران  لنوعية الفيلم  السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وكان قد عرض لها مؤخرا فيلمها الكاهن والذي حقق نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وشاركها بطولته النجوم اياد نصار وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان وحسين فهمي وحنان سليمان.

ويعرض لدرة قريبا عبر منصة شاهد مسلسلها الجديد"  المتهمة " من إنتاج شركة الصبّاح وهو من أعمال شاهد الأصلية. من تأليف وإخراج تامر نادي وهو بطولة مطلقة لها ويشاركها النجوم محمد دياب وعادل كرم وعلي الطيب ومها نصار.

درة فيلم جدران منصة شاهد مسلسل المتهمة أفلام درة

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