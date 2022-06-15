عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل شاكر يعود بأغنية خلينا نعيش

صدى البلد

أطلق الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "خلينا نعيش "، وهي من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة ، ومكس وماستر خالد سند ، وإشراف عام اياد النقيب .


ولقيت الأغنية الجديدة إعجاب كثيرين، بعد الإعلان عنها عبر كافة الصفحات الرسمية للفنان فضل شاكر ،لا سيما أنها تخبئ بين كلماتها مشاعر كبيرة مُختلطة يعيشها نسبة كبيرة من الناس ، لاسيما وان هذه الأغنية كما غيرها من الأغنيات التي قدمها تتحدث عن الحب وأشجانه بصوته المفعم بالعاطفة والإحساس.

 


وتحمل كلمات الأغنية طابعا عاطفيا ورومانسيا، بالإضافة إلى المزاوجة بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان ، وتقول كلماتها التي جاءت باللهجة اللبنانية :

محاكمة الفنان كيفين سبيسي بتهمة الاعتداء الجنسي على3 رجال .. غداً

مسيطرة.. انتشار شائعة طلاق المطربة لميس كان بعد شهر العسل


يلا ع قلبي تعا ضحكه مني طلعا روحي فيي رجعا ..برتاح 
خلينا نعيش ننسا إلي صار ..خلينا نعيش نكفي المشوار 
تحكي بعيد وبسمعك .. غايب عني و بقشعك
إرجعلي وخليني معك .. مرتاح 


يذكر ان الفنان كان قد اطلق مؤخرا  " ميني ألبوم " ضم الألبوم اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية ، " بجامل ناس " و" توقعني "و" دمعة " و" عزالغياب " و" ابعد خلاص " ليحصد الـ " ميني ألبوم " اعجاب الجمهور العربي محققا ملايين المشاهدات، لكون الفنان فضل شاكر من الفنانين  الأكثر إستماعًا في منصات الاستماع العربية ، والألبوم ومن انتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .
" خلينا نعيش " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب " 
 

شهر العسل أغنية جديدة روتانا للصوتيات والمرئيات الاغنية الجديدة أباظة اللهجة المصرية الفنان فضل شاكر الجمهور العربي المطربة لميس كان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

حزن في قرية نجريج لوفاة جد محمد صلاح بعد وعكة صحية مفاجئة

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

موضوعات متعلقة

دنيا عبد العزيز: تقديم الاستعراضات كان حلما وتحقق بـ زقاق المدق..والمعالجة مختلفة|فيديو

انجى كيوان تكشف كواليس مسلسل ستات بيت المعادى

أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف أعمال برامز وبارتوك وسان سانس بقيادة الصعيدي في الأوبرا

أميرة سليم تكشف كواليس احتفالية 20 عاما على مكتبة الإسكندرية

ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. شاركت في مسابقة أجمل 10 وجوه للسينما.. نوستالجيا

لوسي تتحدث عن كواليس تواجدها في الحفيد| خاص

دم أسود.. كواليس دخول أحمد زاهر المستشفى خلال تصوير فيلم فارس

يتعاون مع عزيز الشافعي لأول مرة.. محمود العسيلي يطرح أغنية دوم دوم

ترشيحاتنا

فرنسا تعلق علي أنباء إرسالها لذخائر عنقودية لـ أوكرانيا

أورسولا فون ديرلاين الأقوى داخل الاتحاد الأوروبي|أم لـ7 أبناء ووزير دفاع سابق

تأييد حبس زوج ماري مجدي في واقعة سيدة الشومة

وزير التعليم يوصي مراقبي امتحانات الثانوية العامة بضبط النفس في اللجان

زيلينسكي: روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا.. وطموحاتها تمتد من وارسو إلى صوفيا

وزير التعليم : ممنوع الكتابة على كتيب المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فترة زمنية شائكة.. إياد نصار يتحدث عن مسلسل الجماعة.. فيديو جراف

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ