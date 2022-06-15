فضل شاكر يعود بأغنية خلينا نعيش

أطلق الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "خلينا نعيش "، وهي من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة ، ومكس وماستر خالد سند ، وإشراف عام اياد النقيب .



ولقيت الأغنية الجديدة إعجاب كثيرين، بعد الإعلان عنها عبر كافة الصفحات الرسمية للفنان فضل شاكر ،لا سيما أنها تخبئ بين كلماتها مشاعر كبيرة مُختلطة يعيشها نسبة كبيرة من الناس ، لاسيما وان هذه الأغنية كما غيرها من الأغنيات التي قدمها تتحدث عن الحب وأشجانه بصوته المفعم بالعاطفة والإحساس.



وتحمل كلمات الأغنية طابعا عاطفيا ورومانسيا، بالإضافة إلى المزاوجة بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان ، وتقول كلماتها التي جاءت باللهجة اللبنانية :



يلا ع قلبي تعا ضحكه مني طلعا روحي فيي رجعا ..برتاح

خلينا نعيش ننسا إلي صار ..خلينا نعيش نكفي المشوار

تحكي بعيد وبسمعك .. غايب عني و بقشعك

إرجعلي وخليني معك .. مرتاح



يذكر ان الفنان كان قد اطلق مؤخرا " ميني ألبوم " ضم الألبوم اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية ، " بجامل ناس " و" توقعني "و" دمعة " و" عزالغياب " و" ابعد خلاص " ليحصد الـ " ميني ألبوم " اعجاب الجمهور العربي محققا ملايين المشاهدات، لكون الفنان فضل شاكر من الفنانين الأكثر إستماعًا في منصات الاستماع العربية ، والألبوم ومن انتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .

" خلينا نعيش " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب "

