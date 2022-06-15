محاكمة الفنان كيفين سبيسي بتهمة الاعتداء الجنسي على3 رجال .. غداً

وجهت محكمة بريطانية للممثل كيفين سبيسي أربعة تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، إلى جانب التسبب في مشاركة شخص في نشاط جنسي دون موافقته.

ومن المقرر أن يمثل كيفين سبيسي 62 عاما، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية غداً الخميس، وتأتي التهم بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة حسب بي بي سي.

ووجهت المحكمة إلى كيفين سبيسي تهمتان بالاعتداء الجنسي على رجل هو الآن في الأربعينيات من عمره، وذلك في لندن في مارس 2005، كما اتهم بالاعتداء الجنسي على رجل هو الآن في الثلاثينيات من عمره.

و يتهم كيفين سبيسي بتهمة التسبب في قيام شخص بممارسة نشاط جنسي دون موافقته، في أغسطس 2008 في لندن، الإضافة إلى تهمة رابعة هي الاعتداء الجنسي على رجل آخر، هو الآن في الثلاثينيات من عمره، وذلك في أبريل, 2013 .

وقال كيفين سبيسي في وقت سابق إنه سيمثل "طواعيةً" أمام محكمة بريطانية للرد على التهم الموجهة إليه، وصرح نجم فيلم "أميريكان بيوتي" لبرنامج جود مورنينج أميركا في مايو أنه واثق من قدرته على إثبات براءته.