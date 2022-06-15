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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رياضة البرلمان: اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لبناء ستاد بورسعيد

صدى البلد

تحدث محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن مكاسب النادي البورسعيدي، من المشروع الخاص ببناء استاد النادي الجديد، والمقدم من رجل الأعمال كامل أبو علي.

وقال محمود حسين في تصريحات صحفية: "الحمد لله رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم نجحنا في اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه في الموازنة العامة لعام 2022-2023، وهو رقم كبير جدًا لإنشاء المرحلة الأولي من ملعب نادي المصري البورسعيدي".

وأضاف: "رجل الأعمال كامل أبو علي من خلال الفكرة التي اقترحها والتي قمنا بمناقشتها منذ أكثر من 4 أشهر وتتم على مرحلتين ستدير ربح كبير على النادي المصري وكل ما يهمنا هو أن يكون لنا كيان مستقل".

وتابع: "ليس كثيرًا من يقف ويدعم النادي المصري البورسعيدي مثلما يفعل السيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي يساند بكل قوة فريق المصري".

و واصل: "كان لابد أن يكون للنادي المصري البورسعيدي موارده الثابتة في الفترة المقبلة وهو أمر غير سهل تطبيقه حتي يكون هناك استدامة في هذه الموارد لذلك لابد أن يكون هناك شركة رياضية يمتلكها نادي المصري البورسعيدي وبعض المشروعات التي تضمن للنادي دخل ثابت".

وأكمل: "بالتالي المشروع الذي يتحدث عنه الأستاذ كامل أبو علي بعد تنفيذه من المتوقع أن يضمن وجود دخل للنادي قيمته 300 مليون جنيه في السنة وهذا سيكون بمثابة نقلة نوعية للنادي المصري".

وأشار: "حينما قمنا بوضع  قانون الرياضة في عام 2017ن حرص على وضع باب خاص بالاستثمار ولم يستفيد من هذا القانون سوي 3 أندية تقريبًا، خلال الفترة الحالية نعمل على تعديل قانون الرياضة خاصة باب الاستثمار حتي يسمح لكل الأندية أن يكون لها شركات مستقلة تكون قادرة على تدعيم الأندية ولابد أن نعلم أن الرياضة في العالم كافة أصبحت تدار بهذا الشكل".

وأتم: "هناك بعض الدول أصبحت الرياضة جزء من الدخل القومي لها مثل البرازيل وبالتالي نحن لسنا أقل من هذه الدول ولدينا مواهب مميزة جدًا قادرة على تحقيق أهدافنا.. المشروع الخاص بنادي المصري هو عبارة عن مول وفندق في نفس مساحة نادي المصري تضمن للنادي دخل ثابت".

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