نجل الفنان محمد ثروت يطرح أغنية وجودك فرق.. غداً

أعلن الفنان الكبير محمد ثروت، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عن طرح نجله المطرب أحمد ثروت أول أغنية بعنوان "وجودك فرق" غداً، على قناته الرسمية، بموقع "يوتيوب" وتطبيق أنغامي وعد من منصات الأغاني المختلفة.

وكتب الفنان محمد ثروت على صفحته الرسمية على الفيسبوك، قائلاً: حلم من أحلامي ان شاء الله بيتحقق غدا الخميس، أحمد ثروت ابني بيصدر أول اغنية ، ربنا يوفقك يا حبيبي وان شاء الله تنال إعجاب الجمهور.

والجدير بالذكر أن المطرب أحمد ثروت احتفل بخطوبته الأسبوع الماضي على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر كرة اليد ولاعبة النادي الأهلي، وخلال الحفل قدم المطرب أحمد محمد ثروت، أغنية "وجودك فرق» اهداء لعروسته. والأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد صقر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكرى، وجيتار مصطفى نصر، وهندسة صوتية محمد

إسماعيل.