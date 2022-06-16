اقتصاد الإمارات| 4 عروض لتطوير مشروع المرفأ M2 لتحلية المياه

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن تسلمها أربعة عروض لتطوير مشروع محطة المرفأ M2 لتحلية المياه بالتناضح العكسي وفقا لنموذج المنتج المستقل، والشركات المتقدمة بعروضها هي شركة جي إس إنيما، وشركة أكسيونا، وشركة أكوا، وشركة إنجي.

وستقوم الشركة الفائزة بمناقصة تطوير مشروع المرفا M2 للتناضح العكسي بتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي وفقا لنموذج المنتج المستقل.

واستلمت شركة مياه وكهرباء الإمارات عرضين مستقلين من كل شركة، الأول لإنشاء محطة سعة 80 مليون جالون أمبراطوري يوميًا من المياه المحلاة /363,680 مترًا مكعبًا في اليوم/، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لحوالي 140,000 منزل، وعرض آخر لإنشاء المحطة بسعة 120 مليون جالون أمبراطوري /545,530 مترًا مكعبًا في اليوم/ ..وستؤدي هذه المحطة دورًا أساسيًا في تعزيز كفاءة الإنتاج في أبوظبي، بالإضافة إلى تحسين إمدادات المياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية في الإمارة.

وكانت شركة مياه وكهرباء الإمارات قد تسلَّمت 41 طلبا لإبداء الاهتمام في فبراير 2021، من الشركات التي أبدت رغبتها في تنفيذ مشروع محطة المرفأ M2، حيث تم تأهيل 22 شركة منها بعد تقديمها بيانات التأهيل.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تؤكد شركة مياه وكهرباء الإمارات التزامها بمواصلة الاستثمار في تطوير مرافق تحلية مياه منخفضة الكربون، وفقا لأحدث تقنيات التناضح العكسي المستدامة التي تمتاز بكفاءة عالية مقارنةً بالتحلية الحرارية التقليدية ..ويسعدنا تلقي مثل هذه العروض التنافسية التي تؤكد متانة اقتصاد حكومة أبوظبي، وتعزز رؤية شركة مياه وكهرباء الإمارات بشأن إزالة الكربون من عملياتها، وفصل عملية تحلية المياه عن توليد الكهرباء في الإمارة، تماشيا مع مبادرة الدولة بشأن الحياد المناخي بحلول 2050".

وستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإجراء التحليل الفني للعروض المقدَّمة للتأكد من استيفاء كافة الشروط الفنية قبل الإعلان عن موعد إجراء عملية التحليل المالي وتحديد الشركة الفائزة بالعطاء ..ومن المتوقع الإعلان عن ترسية المشروع وتوقيع اتفاقية الشراء خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022، على أن يبدأ المشروع عملياته التجارية في الربع الثاني من عام 2025.