أخبار التعليم| محمد السوري الفائز بالجائزة التشجيعية: مصر بها كتاب كثر ولا يوجد قراء.. وزير التعليم يصدر قرارات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض طلاب ثالثة فنون تطبيقية لـ تصميم الأثاث

حرص الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب لمعرفة سير الامتحانات ومتابعة احتياجاتهم وقام بعمل جولة تفقدية للجان امتحانات كلية الفنون التطبيقية وقد رافق الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية وعلى هامش زيارته للكلية افتتح معرض طلاب الفرقة الثالثة برنامج علوم تصميم الأثاث، وكذلك تفقد لجان امتحانات كلية التربية الفنية ورافقه الدكتور محمود حامد عميد الكلية، كما قام بجولة تفقدية للجان كلية التربية الموسيقية ورافق الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، وذلك للاطمئنان على الطلاب وإجراء الامتحانات في جو مناسب لهم .

محمد السوري الفائز بالجائزة التشجيعية: مصر بها كتاب كثر ولا يوجد قارئين

قال محمد السوري الكاتب والمخرج المسرحي والفائز بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب لعام 2022، أن هناك جملة شهيرة فى مصر تقول أن مفيش ورق، وأن دائما اشعر أن دائمآ هناك ورق ولكن لا يوجد قارئ، فهناك موضة منتشرة فى الاونة الاخيرة عند الصناع انهاذا دخل عليه احد فى نص يقول له احكي لى ولا تتركنى اقراء، وأن ذلك غير صحيح فهناك مواضيع لا يمكن حكيها وتحتاج إلى القراءة وبتركيز لفهما وإدراكها .

التعليم لطلاب الثانوية العامة:تأكدوا من 3 أمور داخل اللجان قبل حل الامتحان

طالبت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة 2022 ، بضرورة التأكد من أنه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، قام الطالب بـ :

وزير التعليم : ممنوع الكتابة على كتيب المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022

وزير التعليم يصدر قرارات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس؛ لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بـ امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس المنطقة، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام الدراسي، 2021 / 2022.

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021/2022 بشمال سيناء

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء ، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢م.. وقال محمد عبد العظيم مدير عام العلوم الثقافية بمنطقة الأزهر بشمال سيناء ان أسماء الطلبة أوائل الإعدادية هم :

متى يسمح لطالب الثانوية العامة طلب ورقة إجابة جديدة ؟| التعليم تجيب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، لابد أن يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات.

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل فلسطين لبحث التعاون فى المجالات العلمية والبحثية

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم "الأربعاء"، السفير رأفت محمود بدران، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، ومحمد فؤاد حماد، الملحق الثقافي لدولة فلسطين، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة بين الجانبين.

بعد ساعات | فرصة عظيمة لمشاهدة عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية

تشهد سماء مصر غدآ الخميس ظاهرة فلكية جديدة ومهمة، حين يصل كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية اليوم الى أقصى استطالة له من الشمس، فى ظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

محمد السوري عن فوزه بالجائزة التشجيعية: اعتراف من الدولة بجهدك

قال محمد السوري، الكاتب والمخرج المسرحي والفائز بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب لعام 2022، إن أهمية الجائزة تكمن فى أنها من الدولة، فهي تقدير واعتراف بأني أسير على طريق صحيح، وأن الدولة مقدرة لما قدمته.

تخريج أول دفعة من طلاب البكالوريا الدولية من المدرسة الحكومية بالشيخ زايد

احتفلت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، بتخريج اول دفعة من الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا الدولية وعددهم 40 طالبا.