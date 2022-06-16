الرقابة المالية: السماح لشركات التسهيل العقاري بتمويل الوحدات تحت الإنشاء

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ؛ إن الهيئه العامه للرقابه الماليه مختصة بتنظيم نشاط التمويل العقاري ؛ وهي رقيب على شركات التمويل العقاري أي أن نشاطها متخصص في التمويل العقاري فقط وتتيح مزيد من السيولة للعملاء وتيسير الشروط بشكل أكبر .

أضافت مي عبد الحميد في مداخله هاتفيه على قناة دي ام سي في برنامج مساء دي ام سي مع الإعلامي رامي رضوان ؛ أن هناك بعض التيسيرات لشركات التمويل العقاري لكي تتوسع في أعمالها وتتيح مزيد من السيولة للعملاء وتيسير الشروط لتنشيط القطاع وذلك يسهل على العملاء الذين يرغبون بشراء وحده تحت الإنشاء أخذ التمويل من شركات التمويل العقاري على دفعات وبذلك يتم تقديم الدفعات من المطور العقاري 40% ثم في المرحلة الأخرى 40% ثم 20% عند الاستلام .

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي أن العميل يستطيع أن يتقدم لشراء وحدة ويدفع 10% فقط من قيمتها كمقدم ؛ وأضافت أن سيتم رفع التقيد بإثبات قيمة الدخل وعدم ربط قيمة القسط بمستوى الدخل .