الكركم والشوفان.. خلطات طبيعيّة تحد من حموضة المعدة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الخلطات الطبيعيّةالتى تساعد في التّخفيف من حموضة المعدة.









استخدام الخلطات الطبيعيّة التى تساعد في التّخفيف من حموضة المعدة، ومن هذه الخلطات ما يأتي:





١- الكركم ..

استُعمل الكركم منذ القِدم كنوع من أنواع التوابل لإضفاء نكهة مميزة على الطعام، كما قد تم استخدامه أيضاً في علاج العديد من المشاكلوالأمراض المختلفة ومن ضمنها حرقة المعدة، حيث يعمل الكركم على تحسين عملية الهضم، ومنع تراكم حمض المعدة، ويمكن استعماله عنطريق إضافته إلى الكثير من الأطباق المختلفة، أو تناول كبسولة الكركم قبل تناول وجبات الطعام؛ وذلك لمنع ارتداد الحمض.





٢-الميرمية ..

تحتوي الميرمية على خصائص مهدئة لحرقة المعدة، فهي تعمل على إعادة حمض المعدة مرةً أخرى إلى المريء، ويمكن استعمال الميرميةلعلاج قرحة المعدة عن طريق مزج ملعقتان كبيرتان من أوراق الميرمية، مع أربع ملاعق كبيرة من العسل، وأربعة أكواب من الماء المغلي، ويُتركالمزيج جانباً ليبرد، ثم يتم تناوله بارداً.





٣-الشوفان ..

يساهم الشوفان في علاج حرقة المعدة بفعالية، فهو يعمل على امتصاص حمض المعدة وبالتالي التقليل من أعراض حرقة المعدة، ويمكنتناول دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة على وجبة الإفطار، فهي مصدر ممتاز للألياف، كما يوجد هناك خيارات أخرى غنية بالألياف مثل: الأرز الكامل، والخبز الكامل.





٤-الزنجبيل ..

يتميز الزنجبيل باحتوائه على موادّ طبيعيةٍ مضادّةٍ للالتهاب، والتي تعتبر علاجاً طبيعياً فعالاً لحرقة المعدة وغيرها من مشاكل الجهازالهضمي، ويُستعمل الزنجبيل من خلال إضافة شرائح جذر الزنجبيل أو برشه إلى الوصفات أو العصائر، كما يمكن شرب شاي الزنجبيلللتخفيف من أعراض حرقة المعدة.





٥-عرق السوس الأسود ..

يعتبر عرق السوس واحد من أفضل العلاجات التي تساهم في التخلص من حرق المعدة سريعاً، حيث يستطيع تسكين الحرقة خلال 10 دقائق، لذلك يوصى بتناول قطعة من عرق السوس الأسود لعلاجحرقة المعدة بشكلٍ سريع.





٦-البابونج أنّ مستخلص البابونج قد يقلل من حموضة المعدة، كما أنّ البابونج أكثر فعالية من مضادات الحموضة في الوقاية من فرطالحموضة الثانوي.