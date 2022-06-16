عبد العال: ارتكبنا أخطاء ساذجة أمام الأهلي.. وكنا شبه منتخب أمام إثيوبيا

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته في مواجهة الأهلي، قائلا أن إيسترن هزم نفسه بنفسه، لأن الأهداف التي سكنت مرمانا كلها من أخطاء ساذجة للمدافعين.

وأوضح عبد العال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC:"ضربة الجزاء التي احتسبت علينا ساذجة للغاية وتمركز المدافعين كان سىء، وكرة القدم فيها أمور كخروج اللاعبين عن تركيزهم".

وواصل المدير الفني لفريق إيسترن كومباني: "حينما يكون اللاعبين خارج الخدمة ماذا يفعل المدير الفني، الأمر ذاته بالنسبة للمنتخب في مباراتي إثيوبيا وكوريا، الظروف متشابهة بيني وبين إيهاب جلال في المباراتين، لابد أن يكون اللاعب مقدر لمجهودات المدير الفني".

وأكمل علاء عبد العال: "ليس صحيحا أن كل اللاعبين في نفس المستوى والامكانيات، ههناك لاعب يسجل هدف من نصف فرصة، وهناك لاعب يهدر فرصتين وثلاثة، هنا تكمن الفروق الفردية بين اللاعبين".

وأتم عبد العال تصريحاته: "غير راضِ عن الأداء والمستوى والنتيجة، إيسترن ليس الفريق الذى ينهزم برباعية، نحن منحنا الأهلي فرصة السيطرة على المباراة، لكنها ظروف مباراة وانتهت، وعنفت اللاعبين بعد المباراة لأنهم انهزموا من فريق ينقص العديد من النجوم في كل خطوطه".