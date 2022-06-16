رئيس مجلس النواب يزور معالم مدينة شرم الشيخ " المتحف ومسجد الصحابة - سوهو اسكوير"

زار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورئيس برلمان الشباب عددا من المعالم السياحية منها متحف شرم الشيخ ومسجد الصحابة وكنيسة السمائيين وميدان سوهو اسكوير على هامش المؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب .





وزار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو وزوجته يرافقهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة إلى متحف شرم الشيخ للآثار وأشاد رئيس الاتحاد البرلماني بالمعروضات وقال ان المتحف من العناصر الهامة والمزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ.



كما قام رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو وزوجته يرافقهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة سياحية بمدينة شرم الشيخ تفقدوا فيها كاتدرائية السمائيين والتقوا الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية حيث رحب بهم وقام بشرح تفصيلي للكنيسة واهداء الوفد الهدايا التذكارية. واختتم رئيس مجلس النواب جولته بمدينة شرم الشيخ منطقة سوهو سكوير





رافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو وزوجته في جولة بمنطقة سوهو سكوير كأحد المقاصد و المزارات الهامة التي يحرص على زيارتها جميع السائحين من دول العالم، وقام المحافظ بتكريم الوفد بإهدائهم درع المحافظة والهدايا التذكارية والتقطوا الصور التذكارية لمعالم شرم الشيخ السياحية .



وذلك علي هامش فعاليات وأعمال المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يُعقد بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي،بمركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.



حيث شهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المُناخ من وجهة نظر برلمانية شبابي.



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معالم شرم الشيخ

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