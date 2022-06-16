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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشرقية القومية تقدم دوار بحر ضمن المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية

عرض مسرحي
عرض مسرحي

ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشر من المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الـ ٤٥، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أقيم العرض المسرحى "دوار بحر" لفرقة الشرقية القومية التابعة لفرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامى بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

العرض من إخراج وتأليف محمد على إبراهيم، تصميم ديكور شاكر خليل، موسيقى وألحان محمد عبد الوهاب، تصميم استعراضات أحمد واصف، تمثيل وائل زكى، حسام محى، محمد عبدالرحمن، نفين جلال، محمود الصعيدى، رانا خالد، رولا خالد، أسامة خليفة، سعد عادل، يوسف إسماعيل، حسام زكى، أنعام جمال، عمر عبد العزيز، محمود فوزى، محمد خليل، ندى الدسوقى، هشام هديب، إيناس مصطفى، محمود عثمان.

وأوضح المخرج أن النص مستوحى من قصة “مؤامرة الحريم فى التاريخ المصرى القديم” ومومياوات المتآمرين الشاهدة على هذه لا تزال موجودة بالمتحف المصرى باسم "المومياوات الصارخة". 

وذكر أن النص كتب سنة ٢٠١٧، وتم نشره بالهيئة ضمن جوائز النشر، وهو يعتمد على الموروث الشعبي مقدما فى قالب استعراضي وأسلوب الفلاش باك. 

وأضاف: “عندما تعاملت مع النص كمخرج حاولت أن أحافظ على تقنية الفلاش باك عن طريق تغيير المنظور وتركيب الديكورات تبعا للاحتياجات التى تناسب كل مشهد، محاولا أن أقدم كل جديد كما اعتدت منذ البداية”.

وتدور أحداث المسرحية فى أحد نجوع الصعيد، حيث يحاول "بحر" الهروب وسط السلطة القاسية إثر تعرضه لمؤامرة محكمة الصنع اشترك فيها معاونه وعلى رأسهم زوجته، فهل ينجح "بحر" فى الهروب بقلبه، أم تطوله تعاويذ الخاتم الذى يرتديه؟

جاء العرض بحضور الفنان أشرف زكى، وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان المكونة من الدكتورة هدى وصفى، والمخرج القدير ناصر عبد المنعم، والناقد جرجس شكرى، والدكتور وحيد السعدنى، والموسيقار أحمد حمدى رؤوف.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 45  المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية يتم إهداؤها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنفذها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وذلك بالتعاون بين قطاعات الوازرة، ويستمر حتى ٢١ يونيو الجارى.

المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى العرض المسرحى دوار بحر

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