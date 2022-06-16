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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جديد لـ أسعار الوقود في إسرائيل أول يوليو

ارتفاع جديد للوقود
ارتفاع جديد للوقود في إسرائيل

قالت القناة الـ12 العبرية، الليلة الماضية، إن أسعار الوقود في اسرائيل سترتفع مع بداية شهر يوليو 2022 المقبل.

وأكدت القناة، أنه من المتوقع حدوث ارتفاع آخر على أسعار الوقود في أوائل يوليو المقبل، وأن السعر سيرتفع بما لا يقل عن نصف شيكل للتر الواحد.

وارتفعت أسعار الوقود في اسرائيل مع بداية شهر يونيو الحالي بـ 66 أغورة مقارنة بشهر مايو، حيث وصل سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 اوكتانا بالتعبئة الذاتية لقاء 7.72 شواقل.

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