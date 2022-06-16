عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: مصلحة المواطن هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية

محافظ المنيا مع نواب
محافظ المنيا مع نواب ملوي

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمركز ومدينة ملوي، ضم كل من النائب محمد مصطفى والنائب محمد عبد الحكيم، والنائب أشرف عشيري.

استمع المحافظ للطلبات المقدمه من النواب لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، وبهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

المنيا محافظ المنيا مجلسي النواب والشيوخ مصلحة المواطن التعاون المشترك اللواء اسامة القاضي أحتياجات المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

موضوعات متعلقة

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان سمالوط شمال المنيا

ترشيحاتنا

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

مستشار ألمانيا: حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا يجب أن تنتهي

فتح باب التظلمات لبطاقات التموين الموقوفة بقرار “عدالة اجتماعية”

أخبار التوك شو.. السيسي: أحلام قارتنا لن تتحقق دون موانئ وطيران وسكة حديد.. والتعليم تحدد المسموح والممنوع في امتحانات الثانوية العامة

أوائل إعدادية الأزهر.. فاطمة البنداري: قرأت 6 آلاف كتاب ولا أعرف السوشيال

بعد أنباء إقالته .. كشف حساب إيهاب جلال مع منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فيديو

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ