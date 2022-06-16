محافظ المنيا: مصلحة المواطن هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمركز ومدينة ملوي، ضم كل من النائب محمد مصطفى والنائب محمد عبد الحكيم، والنائب أشرف عشيري.

استمع المحافظ للطلبات المقدمه من النواب لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، وبهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.