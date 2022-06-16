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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: اهتمامنا بكل دول إفريقيا حقيقي وإنساني

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن استضافه الدولة المصرية للمؤتمرات والأحداث العالمية ليس مجرد حدث يشاهده المواطنين عبر شاشات التلفاز، لكن الأمر أكثر عمقا وذا أبعاد عده ومتشعبه، «لما بنتكلم عن العلاقات المصرية الإفريقية وانعكاسها على الداخل المصري وإفريقيا تلك القارة القوية، اهتمامنا بإفريقيا حقيقي وإنساني».

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وفي حال تواجدت مصر في قارة قوية ومحيطها قوى ومتكامل اقتصاديا فحتما سيكون هناك مصالح مشتركه وتبادل في المصالح، بجانب وجود علاقات قوية وممتده وتاريخية مع مختلف الدول الأفريقية.

وأوضحت أن مصر كانت ومازالت رائدة كل التحركات في القارة السمراء على المستوى التاريخي والإنساني، «كنا بندعم حركات التحرر في إفريقيا واقتصاديا كمان، وشوفوا خلال الـ8 سنوات الأخيرة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي باتت الشركات المصرية العملاقة موجودة في أفريقيا لإحداث التنمية وبناء المصانع العملاقة».

وأستطردت: «الأيدي المصرية موجودة في تشعبات أفريقيا لتعمير القارة وبتحولها لمكان أفضل قدر استطاعتنا في هذا الدعم والتبادل في تلك المصالح الاقتصادية والتجارية وغيرها، ومصر تستقبل الآلاف الطلبة الأفارقه سنويا ويحظوا بالدعم والعلم المصري، وهؤلاء سيكونوا يوما ما قادة في دولهم، وهم البذرة الذين وبهم نصنع مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية».
 

قصواء الخلالي إفريقيا قصواء الدول الافريقية القارة السمراء

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