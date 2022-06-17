أخبار التكنولوجيا|إنفينيكس تطلق لابتوب جديدا بمواصفات رائعة.. تعرف على أهم أسباب تلف شاشة الموبايل

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اشتكى بعض المستخدمين في الفترة الأخيرة من تطبيق الصور الأشهر في العالم، إنستجرام Instgram من مشكلة تقنية تكرر الصور stories أكثر من مرة بينما أعلن تطبيق إنستجرام تحركه بعد ظهور تلك المشكلة المزعجة في خدمة القصص الخاصة به.

أبلغ بعض الأشخاص الذين يعيشون في مدينة خيرسون الأوكرانية، عن مشاكل في الإنترنت تتعلق بتحميل الصفحات في شهر مايو الماضي، حيث أنه تم انقطاع الإنترنت لمدة ساعة تقريبًا ، يأتي ذلك بعد أن سيطرت روسيا على مدينة خيرسون الأوكرانية في أواخر شهر أبريل الماضي.

الشيوخ الأمريكي ينظر مشروع قانون يضيق الحصار على بيع معلومات المستخدمين الإلكترونية



في صدد تعزيز الخصوصية والحد من خطر بيع البيانات، قدمت إليزابيث وارين العضوة بمجلس الشيوخ الأمريكي ، بالإضافة إلى أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ، مشروع قانون ، خاص بحماية بيانات الصحة والموقع ، من شأنه أن يحظر على المتسللون في بيع أو نقل المعلومات الطبية والمتعلقة بموقع المستخدمين الخاصة، خارج أي ظروف غير مشروعة.

من أهم اسباب تلف شاشة الموبايل التي قد تظهر مع مرور الوقت عند استخدام الأجهزة المزودة بشاشات من نوع OLED، حيث توجد العديد من المشكلات الشائعة التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية من بينها كسر الشاشة أو حرقها، لذلك سنقدم لك في مقالنا التالى بعض اسباب تلف شاشة الموبايل واسباب حدوثها، وما الذي يمكن فعله لتجنب ذلك؟

صرحت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، أنها تستعد لإطلاق آخر هاتف ذكي من سلسلة "F" ، وتستعد الشركة لإطلاق هاتف Galaxy F13 في الهند قريبًا، على أن يتم الإطلاق بعدها في باقي دول العالم.

كشفت التقارير أن ميزة الفيديوهات القصيرة YouTube Shorts بتطبيق الفيديوهات العالمي بيوتيوب، تفوقت بشكل هائل، حيث كشف الموقع أن ميزة الفيديوهات القصيرة لديها الآن أكثر من 1.5 مليار من المستخدمين يقومون بتسجيل الدخول بشكل شهري.

يوتيوبر كندي يختبر جهاز سامسونج القابل للطي 5 أيام متواصلة



اعتمد العملاق الكوري سامسونج Samsung أحدث هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Flip 3 بمواصفات فائقة من حيث الشاشة القابلة للطي، و مقاومة الهاتف للماء، وبلوغ معدل طي الشاشة ل 200 ألف ضعف.

منافسة شرسة مع تيك توك.. فيسبوك يعتزم إعادة تصميم للصفحة الرئيسية

صرح مارك زوكربيرج وبعض المديرين التنفيذيين في في شركة ميتا Meta المالكة لفيسبوك Facebook ،، أكثر من مرة أن من أولويات الشركة التنافس مع تطبيق الفيديوهات الشخير الذي اكتسح ساحة التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تيك توك Tiktok، لذلك لدى فيسبوك خطط عملاقة حول كيفية إصلاح التطبيق بالكامل لتحقيق التميز على تيك توك.

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix ، الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب، عن لابتوب جديد بسعر مناسب Infinix INBook X1 Slim وهو أحدث طراز في السلسلة وسيتم طرحه للبيع في الهند بداية من 21 يونيو، على أن ينتشر بعدها بباقي دول العالم.