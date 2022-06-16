فيراري تكشف عن سيارتها SUV متعددة الاستخدامات في سبتمبر المقبل.. صور

ستكشف فيراري عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات التي طال انتظارها، Purosangue في شهر سبتمبر القادم وستكون النسخة الأولى مدعومة بالمحرك الأكثر شهرة لدى الشركة الإيطالية V12.

وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا للصحفيين، عند تقديم تفاصيل جديدة عن منافس أستون مارتن DBX في يوم أسواق رأس المال في فيراري: "من قيادتي واختبار قيادتنا في التلال المحيطة بمارانيلو، يمكنني أن أخبرك أنها سيارة رياضية حقيقية، ولا مثيل لها".

وأضاف أنها ستكون من انتاج بنسبة فيراري 100٪، وتعهد بأنها ستلبي وتتجاوز كل متطلبات الأداء والابتكار والتصميم التي تتوقعها منا".

فيما يتعلق بموضوع اختيار المحرك، قال Vigna سابقًا: "لقد اختبرنا العديد من الخيارات، كان من الواضح أن V12، للأداء وتجربة القيادة التي يمكن أن يوفرها، وكان الخيار المناسب للسوق".

فيراري تكشف عن سيارتها أول SUV في تاريخها خلال هذا الموعد

جاءت تعليقاته بعد أن نشرت شركة صناعة السيارات الرياضية مقطع فيديو على الإنترنت، مؤكدة أنها كانت تصنع سيارة فيراري جديدة تعمل بمحرك V12، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت تشير إلى Purosangue أو خليفة سيارة Ferrari 812 Superfast.

أشارت الشركة إلى سلالة جديدة أصيلة لديها من السيارات، والتي ألمحت إلى أنها ستكون سيارة الدفع الرباعي لأن الاسم الإيطالي للسيارة يترجم على أنه أصيل، قبل تأكيد Vigna للأخبار، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه ستكون الوحدة سعة 6.5 لتر المنتشرة في 812 Superfast.

فيراري تكشف عن سيارتها أول SUV في تاريخها خلال هذا الموعد

وأضاف فيراري: “لطالما كان محرك V12 جزءًا جوهريًا من سمات فيراري، إنه احتفال بتراثنا، ورمز لسعينا الدؤوب للحصول على آفاق جديدة من الأداء وعاطفة قيادة خالصة ".

سيتم بناء جميع طرازات فيراري المستقبلية حول بنيتين مفصلتين، مما يمنح خطين مميزين للطراز: أحدهما للسيارات الخارقة ذات المحركات المتوسطة، مثل فيراري 296 جي تي بي، والآخر للسيارات ذات المحرك الأمامي المتوسط ​​الطراز ، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي الجديدة.

فيراري تكشف عن سيارتها أول SUV في تاريخها خلال هذا الموعد

كلتا البنيتين قادرتان على استيعاب محركات V6و V8و V12، مع أو بدون مساعدة هجينة وبعلبة تروس أوتوماتيكية ثنائية القابض ذات ناقل الحركة الدفع الخلفي أو الرباعي وكابينة بمقعدين أو 2 + 2 أو أربعة مقاعد من أطوال قاعدة عجلات متغيرة.