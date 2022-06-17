سيارة هينيسي فيلوسي رابتور 600 موديل 2022 تتحدى الكثبان الرملية.. فيديو

تعرضت سيارة هينيسي فيلوسي رابتور 600 التي تعتمد علي فورد F-150 رابتور لمجموعة من الاختبارات القاسية لقياس مدى قدراتها على تحدي ومواجهة التضاريس الصعبة، وتعبتر سيارة الدفع الرباعي المعدلة واحدة من اقوى السيارات المعدلة في العالم حالياً بفضل ما تتميز به من مواصفات.

سيارة هينيسي فيلوسي رابتور 600 موديل 2022 تتحدى الكثبان الرملية

أحضرت شركة هينيسي التي قامت بتعديل السيارة مؤخرًا واحدة إلى كثبان جلاميس الرملية في جنوب كاليفورنيا، حيث تمتد الكثبان الرملية الضخمة هذه لأكثر من 64 كم، ويظهر الفيديو المرفق اختبار الشاحنة، فوق كثبان يبلغ ارتفاعها 90 متر وقيامها بعدد من القفزات الهائلة.

تأتي السيارة بمحرك بقوة 558 حصان عند 5100 دورة في الدقيقة و911 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3500 دورة في الدقيقة.

سيارة هينيسي فيلوسي رابتور 600 موديل 2022 تتحدى الكثبان الرملية

قامت شركة هينيسي بالعديد من الترقيات القوية على سيارة فورد F-150 رابتور وتحويلها الى سيارة هينيسي فيلوسي رابتور 600، على سبيل المثال، يستفيد محرك V6مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.5 لترًا من نظام حث الهواء عالي التدفق ومبرد داخلي هواء إلى هواء وأنابيب مبرد داخلي مُحسَّنة وإدارة جديدة للمحرك، وتحديث الجوانات والسوائل، وضبط الدينو والمعايرة.

سيارة هينيسي فيلوسي رابتور 600 موديل 2022 تتحدى الكثبان الرملية

تقدم هينيسي أيضًا حزمة الطرق الوعرة ذات المرحلة 1 للطراز، حيث يتضمن ذلك مصدًا أماميًا مميزًا، وشريط إضاءة LED أمامي، ومصدًا خلفيًا جديدًا، وعجلات 20 بوصة، وإطارات 35 بوصة للطرق الوعرة، وخطوات كهربائية قابلة للطي، ومجموعة ضبط مستوى التعليق الأمامي، ورافعة 3 بوصات.