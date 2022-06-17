أفضل دعاء للميت يوم الجمعة.. فيه ساعة إجابة

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة ، يسأل كثير من الناس ، الله عزوجل في يوم الجمعة، أن يرحم ميتهم وفقيدهم في هذا اليوم المبارك، ويتقربوا إلى الله بترديد أفضل دعاء للميت يوم الجمعة ، عسى أن يقبل الله ويستجيب دعائهم في ساعة الإجابة يوم الجمعة.

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة

• اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم و أرحم منك اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره، اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم إني اسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

• ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم إرحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.

• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.



أجمل دعاء في الدنيا



اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".

دعاء في جوف الليل

سبحانك ونظرت الى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها ونظرت إلى ما في البحور ولججها فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك.

سبحانك لا اله الا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت نظرت الى السموات العلى فأوثقت أطباقها.

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة



اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

الحمد لله الذى لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم أن نلقاك، اللّهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

دعاء قصير



اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

دعاء قصير يوم الجمعة



اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجآبة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى اللهمّ أغفرلنآ وارحمنآ و اغفر لموتآنا وموتآ المسلمون جُمعة طَيبة تَطيب بِهآ أحوآلكم وتسر بهآ أنفسكم .

اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وارواحا تهو طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.