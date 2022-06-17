عبرنا الأزمات | أبرز تصريحات الرئيس السيسي في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل كلمة خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ ٢٥ لمنتدي سان بطرسبرج الاقتصادى وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

الرئيس : نأمل في خروج منتدى سان بطرسبرج بحلول للأزمة العالمية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ ٢٥ لمنتدي سان بطرسبرج الاقتصادي مهنئا الرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة حضور اليوبيل الفضى لتدشين منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي.

وأكد الرئيس السيسى أنه منذ تدشين منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي عام 1997 ، وهو منصة رائدة لمجتمع الأعمال وحدث اقتصادى مميز يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية.

الرئيس السيسي : العلاقات المصرية الروسية وصلت إلى مرحلة متميزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن العلاقات المصرية الروسية وصلت إلى مرحلة متميزة.

وأضاف الرئيس السيسى أن مصر تعتز بعلاقاتها مع روسيا خاصة في المجال الاقتصادي، لافتا إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية من المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا.

الرئيس السيسي : مصر عبرت الأزمات ونجحت بالاستثمار في الإنسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تعتز بعلاقاتها مع روسيا خاصة في المجال الاقتصادي، لافتا إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية من المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا.

وأكد الرئيس السيسى مصر نجحت في أن تكون من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو اقتصادي رغم التحديات ، متابعا أن مصر عبرت الأزمات ونجحت بالاستثمار في الإنسان.

الرئيس السيسي: مصر صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمار في أفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمار في قارة أفريقيا ، مضيفا انه حققنا معدل نمو بلغ ٣.٣٪ في عام ٢٠٢١ رغم الآثار الكبيرة لجائحة كورونا والتحديات السلبية لها على مستوى العالم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ ٢٥ لمنتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن صادرات مصر غير النفطية بلغت ٣٢ مليار دولار.

حققنا 3.3٪ في 2021.. السيسي: نتوقع زيادة معدل النمو لـ5.5٪ بالعام الحالي

توقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة معدل النمو في البلاد خلال العام الحالي إلى 5.5٪، لافتا إلى أن حققنا معدل نمو بلغ 3.3٪ في عام 2021، رغم الأثار الكبيرة لجائحة كورونا، والتحديات السلبية لها على مستوى العالم.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ25 لـ منتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن صادرات البلاد غير النفطية زادت، حيث بلغت 32 مليار دولار.