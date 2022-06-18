التوأم الملتصق ينتظر مصيره بأسيوط.. مشتركان في القفص الصدري والبطن .. حالتهما غير مستقرة..ولجنة طبية لاتخاذ القرار النهائي| فيديو وصور

التوأم الملتصق في حالة غير مستقرة بأسيوط

لجنة للنظر في قرار فصلهما من عدمه بعد إجراء الفحوصات

حالة واحدة في كل 250 ألف حالة ولادة

حالة نادرة تبلغ نسبة حدوثها 1 لكل 250 ألف حالة.. توأم ملتصق ينتظر مصيره بحضانة وحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط ، إذ يجتمع الأطباء والمتخصصين للنظر في قرار فصلهما بعد اجراء الفحوصات الكاملة.

الطفلان ولدا بعد ولادة قيصرية ناجحة مع الحفاظ على رحم الأم إذ تعد حالة نادرة، وقال الدكتور إبراهيم على إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة أسيوط، والمشرف على متابعة حالة التوأم الملتصق، إنه يتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة على الطفلين.

كما يجري استشارة الفريق الطبي لتقرير مصير الحالة سواء بفصل الطفلين من عدمه؛ مشيرًا إلى أن التوأم ملتصق في الحبل السري ومنطقة القفص الصدري والبطن.

البداية كشف عنها الدكتور مصطفي نصر الدين علي مدرس أمراض النساء والتوليد ونائب مدير مستشفي صحة المرأة الجامعي للشئون الطبية والعلاجية ،قائلا إن مستشفى صحة المرأة الجامعي أكبر مستشفى متخصصة في صحة المرأة في صعيد مصر ومن هنا هي قبلة لكل أهل الصعيد وجاءت سيدة تبلغ من العمر 31 عاما وهي في الأسبوع العشرين من الحمل في الشهر الخامس إلى وحدة طب الجنين بالمستشفى وكان سبق تشخيصها لدى أحد الأطباء بحملها في توأم ملتصق.



وكشف أن الأم لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية مضيفا:" قمت بمناظرة الحالة مع الزملاء بوحدة طب الجنين ووجدنا أن السيدة حامل في توأم ملتصق عن طريق الصدر والذي يعد من الحالات النادرة التي تحدث حالة واحدة في كل 250 ألف حالة ولادة وفي معظم الحالات المشابهة الأهل يفضلوا إنهاء الحمل مبكرا فور التشخيص لكن مع هذه الحالة تحدثنا مع السيدة وزوجها وبالفعل فضلوا استمرار الحمل لوجود فرصة لفصل الأجنة ".

وأضاف نصر الدين انه فور موافقة السيدة وزوجها تم التواصل مع أطباء جراحة الأطفال المسئولين عن فصل الأجنة وأطباء وحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى الأطفال الجامعي وبدأنا متابعة الحالة كل أسبوعين حتى أن تم الاستقرار علي أن تكون الولادة في الأسبوع الـ32 بداية الشهر الثامن من الحمل لسببين".

وكشف عن السببين قائلا:" حتى لا يستمر الحمل لمدة أطول لتفادي وفاة الأجنة داخل الرحم بالإضافة إلى إمكانية استخراج الأجنة من داخل الرحم قبل أن يكبر حجمهم ويكون هناك صعوبة في إخراجهما وهذا ضمن التوصيات العالمية التي أوصت في هذه الحالات أن تتم الولادة ما بين الأسبوع الـ32 و الـ34 وقمنا بترتيب ذلك مع الفريق الطبي بمستشفى صحة المرأة ومستشفى الأطفال الجامعي وبالفعل تم إجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة والتي استغرقت ساعة وخرجت الأم بحالة جيدة" .

وكشف الدكتور إبراهيم على إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة أسيوط، عن جنس الطفلين قائلا ،:"الطفلين ذكور وننظر استكمال باقي الفحوصات الطبية لمعرفة هل يوجد التصاق في الأحشاء داخليًا أم لا".

وتابع أن حالة التوأم غير مستقرة وهما على جهاز تنفس صناعي واحد ويخضعان للرعاية الطبية داخل وحدة الأطفال المبتسرين؛ مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بفصل التوأم".



وينظر الطفلان قرار فريق طبي تم تشكيله لبحث إمكانية إجراء عملية فصل التوأم الملتصق ويضم الدكتور محمود محمد مصطفى، أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور إبراهيم على إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور معتز الطيب، رئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور محمد حماده تكرونى مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب و الصدر، والدكتورة دعاء محمد رافت، أستاذ قلب الأطفال، والدكتور أحمد إبراهيم عبد الوهاب، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد جميل النعمانى، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الأطفال المبتسرين، والدكتور حمدى إبراهيم، مدرس الأشعة التشخيصية، والدكتور أحمد كامل معيد جراحة الأطفال.