حسام موافي: من النادر تعطل غدتين بجسم الإنسان في نفس الوقت.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه من النادر تعطل غدتين في جسم الإنسان في نفس الوقت، إلا في حالة توقف الغدة النخامية التي تفرز هرمون الكورتيزول.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغدة النخامية هي التي تمد الغدتين الدرقية والكظرية بالهرمونات المنشطة لهما.

إصابة الغدة النخامية

وhختتم موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن إصابة الغدة النخامية يؤدي بطبيعة الحال إلى توقف الغدتين الدرقية والكظرية، مشيرا إلى أن نقص الغدة الدرقية يسبب زيادة في الوزن.