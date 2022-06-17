كيا تكشف تحديثات جديدة لكرنفال وسيلتوس 2023.. صور

أعلنت العلامة الكورية الجنوبية كيا عن تحديث جديدة لموديلات سيلتوس وكرنفال موديل عام 2023، وتعتبر تحديثات خفيفة لكنها تعمل على تقديم قوة وإضافة للأداء العام للسيارتين، وذلك في ظل سعي الشركة لتحديث أبرز موديلاتها الحالية والجديدة.

كيا تكشف تحديثات جديدة لكرنفال وسيلتوس 2023

حصلت سيارة كيا كرنفال موديل 2023 الجديدة على لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش جديدة، وراصد جديد للنقطة العمياء، وتأتي السيارة محرك ست أسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 272 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 331 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كيا تكشف تحديثات جديدة لكرنفال وسيلتوس 2023

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع ثُنائي، ويبلغ سعر سيارة سعر كيا كرنفال 2023 الجديدة في أمريكا 32,600 دولار تقريباً.

كيا تكشف تحديثات جديدة لكرنفال وسيلتوس 2023

حصلت سيارة كيا سيلتوس موديل 2023 على مجموعة من التحديثات الداخلية لتوفير تجربة قيادة هادئة وممتعة حيث تم تحديث مستويات الهدوء، بالإضافة لأنظمة الأمن والسلامة المتطورة عبر إضافة تقنية تفادي جديدة للتصادم مع نظام رصد أدق للنقطة العمياء وحماية من الزحام الخلفي.

كيا تكشف تحديثات جديدة لكرنفال وسيلتوس 2023

تأتي سيارة كيا سيلتوس موديل 2023 بمحرك ذو سعة تبلغ 2.0 لتر 4 سلندر، وبقوة تصل الى 148 حصان، وعزم أقص للدوران 179 نيوتن متر، أو محرك 1.6 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 177 حصان وعزم 264 نيوتن متر، ويبدأ سعر سيارة كيا سيلتوس موديل 2023 في أمريكا، من 23 ألف دولار.