نشرة أخبار البرلمان| خبراء يوضحون أسباب ارتفاع أسعار المواشي قبل العيد.. ضوابط الحصول علي تراخيص مؤقتة لشركات التكنولوجيا المالية

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها فى العناوين التالية:

مقيّد دراسيًا .. 3 شروط يجب توافرها بالطلاب لانتفاعهم بـ التأمين الصحي

هل يحق لأحد ملاك السفينة بيعها أو رهنها دون موافقة الشركاء؟ القانون يوضح

ارتفاع أسعار الأضاحي .. خبير زراعي: طن العلف وصل 7 آلاف جنيه

ضوابط الحصول علي تراخيص مؤقتة لشركات التكنولوجيا المالية .. تعرف عليها

بأمر القانون.. التزامات ضرورية على صاحب العمل حال تشغيله طفلا أو أكثر

علاء عابد: رسائل الرئيس بمنتدى الاقتصاديات جرس انذار لمواجهة تغير المناخ