عادل مصطفى: اتحاد الكرة يميل لإعادة كيروش مرة أخرى

كشف الإعلامي عادل مصطفى، آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، خلفا لإيهاب جلال، المدرب الأسبق للفراعنة.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " مجلس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم يميل لإعادة البرتغالي كارلوس كيروش لمنصب المدير الفني للمنتخب الوطني مرة أخرى".

وتابع: "كيروش نجح في تقديم وجوه جديدة من اللاعبين للمنتخب المصري مثل إمام عاشور وعمر كمال عبدالواحد".

وواصل: "كيروش أيضا تمكن من قيادة الفراعنة للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولديه إلمام قوي بكل ما يخص المنتخب".

وتطرق عادل مصطفى للحديث عن الخيارات الأبرز المتاحة أمام المنتخب المصري لخلافة إيهاب جلال، قائلا: "الفرنسي باتريس بوميل، مدرب كوت ديفوار الأسبق، مع كامل إحترامي له، ولكنه لم يقدم ما يشفع له لقيادة المنتخب الوطني".

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