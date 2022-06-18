إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

اكدت الفنانة إلهام شاهين انها أصبحت تتعرض للهجوم بشكل مستمر على أفكارها وأراءها ، وذلك على هامش تكريمها من رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا أمس الجمعة 17 من يونيو الجاري.

وقالت إلهام شاهين : أصبحت أتعرض للهجوم على كلمة جملة اقولها بشكل مسبق دون التأكد إذا ما كان موقفي صح أم خطا ، وليس على أدواري الفنية فقط ، بل على أرائي وأفكاري .

وأضافت إلهام شاهين : ظهرت على الساحة الفنية فوقعات ، يهاجمون الفن والفنانين ، ويرفضون اللمس فى الاعمال الفنية ، والغريب فى الأمر ان منهم رجال وليس فنانات فقط .

واستكملت إلهام شاهين : ليس من الطبيعي ان يرفضون اللمس في الاعمال الفنية حتي وان كان هناك مشهد يجمع فنانة تظهر فى دور والدته أو شقيقته أو ابنته ، فليس من المنطقي ان يكون هناك مشهد وفاة لفنانة تلعب دور والدته أو أخري تلعب دور أبنته التى تعود من السفر ولا يحدث تلامس .

وتقول إلهام شاهين : لا أتحدث عن مشاهد القبلات والاحضان لأنها أصبحت غير موجودة فى الدراما المصرية ولا يقوم بكتابتها المؤلفون حالياً ، واتصور ان الفنانين الذين يهاجمون الفن وزملائهم الفنانين “ مزقوين ” دون ان يعوا ذلك ، فمن الممكن ان يكون هناك بعض الأشخاص الذين يتحدثون معهم دون ان يكونوا على علم بنواياهم الخفية .

وتتابع إلهام شاهين : أشفق على بعض كبار النجوم الذين قدموا مشاهد بها أحضان وقبلات ويصرحون حالياً برفضهم لهذه المشاهد ، لانهم يعتقدون ان المجتمع أصبح متشددا ، وأخرون منهم يخشون التعرض الى الإهانة ، ويحمون أسرهم .