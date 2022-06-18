عادل مصطفى: السوشيال ميديا سبب رحيل كيروش وإيهاب جلال عن المنتخب الوطني

طالب الإعلامي عادل مصطفى، عدم الالتفات لضغوطات الجماهير على مواقع التواصل الإجتماعي خلال تعيين أو تقييم مدربي المنتخب الوطني، مؤكدا أن رحيل الثنائي إيهاب جلال وكارلوس كيروش جاء بسبب الالتفات للضغط الجماهيري.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "إيهاب جلال ومن قبله كارلوس كيروش رحلا عن تدريب المنتخب الوطني بسبب ضغوطات الجماهير على الـ«سوشيال ميديا» خلال فترة تولي الثنائي تدريب المنتخب الوطني".

وتابع مصطفى: "يجب على أصحاب القرار في اتحاد الكرة عدم الالتفات إلى الضغوطات الجماهيرية على مواقع التواصل الإجتماعي أو التأثر بها".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدم بالشكر لإيهاب جلال عن فترته مع منتخب مصر، والإعلان عن تواجد مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

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