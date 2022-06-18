قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الكريب الحادق بشاورما الفراخ.
مقادير الكريب الحادق بشاورما الفراخ
3 أكواب دقيق
كوب لبن
كوب ماء
3 بيضات
ملعقتين كبيرتين زيت
ملح، كمون، فلفل أسود حسب الرغبة
طريقة عمل الكريب الحادق:
أحضرى الخلاط الكهربائى وضعى جميع المقادير داخله واخلطيها جيدًا ثم ضعيها فى طبق كبير.
أحضرى مقلاة مناسبة وادهنيها بالقليل من الزيت ثم ضعيها على نار هادئة وصبى خليط الكريب بالمغرفة داخلها لعمل قطع الكريب بحيثتكون العجينة وسط المقلاة وتفرديها عن طريق لف المقلاة بشكل دائرى.
اتركى عجينة الكريب قليلاً ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج.
كررى الخطوات نفسها مع باقى العجين حسب الكمية التى تريدينها.
طريقة عمل شاورما الفراخ
مقادير شاورما الدجاج
1/2 كيلو صدور دجاج
بصلة بحجم كبير مبشور
1/2 كوب فلفل أخضر مقطع شرائح
1/2 كوب طماطم مقطع شرائح
1/4 كوب زيت
ملعقة صغيرة زبدة
ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة عصير ليمون
كارى
زعتر
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
طريقة عمل شاورما الفراخ
اغسلى صدور الدجاج جيدًا بالملح والدقيق.
قطعيها فى شكل شرائح حسب الرغبة وتبليها بماء البصل والليمون والخل والفلفل الأسود لمدة 5 دقائق ثم يوضع عليها الفلفل والطماطم.
سخنى الزيت على النار وضعى المكونات فيه وقلبيها قليلاً ثم ضعى الكارى وقلبيهم وقبل أن تنضج بقليل ضعى الزعتر.