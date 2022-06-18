قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الكريب الحادق بشاورما الفراخ.

مقادير الكريب الحادق بشاورما الفراخ

3 أكواب دقيق

كوب لبن

كوب ماء

3 بيضات

ملعقتين كبيرتين زيت

ملح، كمون، فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل الكريب الحادق:

أحضرى الخلاط الكهربائى وضعى جميع المقادير داخله واخلطيها جيدًا ثم ضعيها فى طبق كبير.

أحضرى مقلاة مناسبة وادهنيها بالقليل من الزيت ثم ضعيها على نار هادئة وصبى خليط الكريب بالمغرفة داخلها لعمل قطع الكريب بحيثتكون العجينة وسط المقلاة وتفرديها عن طريق لف المقلاة بشكل دائرى.

اتركى عجينة الكريب قليلاً ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج.

كررى الخطوات نفسها مع باقى العجين حسب الكمية التى تريدينها.



طريقة عمل شاورما الفراخ

مقادير شاورما الدجاج

1/2 كيلو صدور دجاج

بصلة بحجم كبير مبشور

1/2 كوب فلفل أخضر مقطع شرائح

1/2 كوب طماطم مقطع شرائح

1/4 كوب زيت

ملعقة صغيرة زبدة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة عصير ليمون

كارى

زعتر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل شاورما الفراخ

اغسلى صدور الدجاج جيدًا بالملح والدقيق.

قطعيها فى شكل شرائح حسب الرغبة وتبليها بماء البصل والليمون والخل والفلفل الأسود لمدة 5 دقائق ثم يوضع عليها الفلفل والطماطم.

سخنى الزيت على النار وضعى المكونات فيه وقلبيها قليلاً ثم ضعى الكارى وقلبيهم وقبل أن تنضج بقليل ضعى الزعتر.