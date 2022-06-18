روقة أشهر أدوراها .. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

تحتفل اليوم الفنانة نورا بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من جميلات السينما المصرية ، وقد قدمت عددا من الاعمال الفنية الهامة خلال مشوارها الفني .

نورا أسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1956، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة.

شاركت الفنانة نورا في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منذ حقبة السبعينات، منها هذا أحبه وهذا أريده، الشياطين، المحفظة معايا، عنتر شايل سيفه، غاوي مشاكل ، بالإضافة الي فيلم العار ، والذى قدمت فيه واحدة من أبرز أدوارها “ روقة ”.

نورا

مشوار نورا الفني :

خطوات نورا الاولي فى عالم الفن كانت من خلال التليفزيون فى مرحلة الطفولة مع شقيقتها بوسى فى برنامجى ماما سميحة وبابا شارو.

بدأت نورا مشوارها فى مجال التمثيل مرحلة الطفولة من خلال مشاركتها فى فيلم "وفاء للابد" عام 1962 وبعدها بعامين شاركت في فيلم "لوكاندة الفردوس" ، وفي عام 1965 قدمت أيضاً دوراً في فيلم "الإعتراف" وفيلم "الليالي الطويلة".





بدأت نورا مرحلة النجومية عام 1972 من خلال فيلمها "بيت من الرمال" وبعدها بثلاث سنوات شاركت هاني شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" وفي العام نفسه قدمت فيلم "يارب توبة" و"مضى قطار العمر" وشاركت في بطولة فيلم "عندما يسقط الجسد" و"كان وكان وكان" و"هكذا الأيام" و"الحب في طريق مسدود" والشياطين" و"المليونيرة النشالة" والمحفظة معايا" و"شقة وعروسة يارب" و"الندم" و"حياتي عذاب".

نورا وبوسي

تزوجت الفنانة نورا عدة مرات واحدة منهم من رجل أعمال شهير ، كما تزوجت من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار ، والذى كشف عن سبب الطلاق فى حوار تليفزيوني ، حيث أكد ان تدخل البعض فى حياتهم أدي الي الانفصال .

نورا وحاتم ذو الفقار

اعتزال نورا :

اعتزلت الفنانة نوار التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب ، وظلت حتي الأن متمسكة بالقرار ، و امتنعت عن الاحاديث التليفزيونية والصحفية ، وأقتصر ظهورها في الصور التى يتم التقاطها لها فى المناسبات العامة أو العائلية .

نورا وحاتم ذو الفقار

سرقة نورا :

فى عام 2013 تعرضت "نورا" لحادث سرقة ، اعادها الى الأضواء، حيث اتهمت الفنانة المعتزلة خادمتها بارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات عن أن الخادمة وضعت لها مخدرًا في كوب عصير، وسرقت منها 10 آلاف جنيه، إضافة إلى جهاز "لاب توب" وهاتفي محمول.