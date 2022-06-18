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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فرمهم| مأساة نادية وسمية ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا|تفاصيل

مأساة نادية وسمية
مأساة نادية وسمية ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا

حادث مأساوي شهدته محافظة المنيا، وتحديداً في منطقة الملكية بمدينة ملوي، كانت تلك المنطقة شاهده على حادث دهس قطار القاهرة أسوان لـ أسرة مكونة من ثلاث افراد، أثناء عبورهم المزلقان.

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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور المزلقان بطوخ

الأم المكلومة والحادث

 قررت نادية، أن تصطحب أبناءها الى خارج اسوار منزلهم المتواضع، هنا لم تعلم الام ان نهايتها سوف تكون تحت عجلات القطار رقم 164 المتجه من القاهرة الى أسوان، أثناء عبورهم المزلقان.

 

نهاية الام المكلومة

هنا كانت نهاية الام نادية بصحبة ابنتيها سمية، التي لم يتجاوز عمرها التاسع عشر، ومنى التي تبلغ من العمر 30 عامًا، وطفل في العقد الأول من عمره.

صراح وأصوات استغاثة

بعد اذان العشاء، اتجهت الأم إلى شريط السكة الحديدي للعبور، وأثناء ذلك تصادف مرورها بالقطار رقم 164 المتجه من القاهرة الى أسوان، حاولت الام المكلومة ان تنجو باطفالها وتهرول مسرعة لإنقاذ حياتها، ولكن باءت محاولاتها بالفشل وسقطت بصحبة ابنائها تحت عجلا القطار،وبعدها انقلبت المنطقة الى كتلة من السكان في محاولة انقاذ حياة تلك الأسرة ولكن إرادة الله كانت نافذة في الحال ولقيت تلك الأسرة مصرعهم في الحال.

مشرحة مستشفى ملوي

تم نقل الضحايا الى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، و أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن 4 أسخاص لقي مصرعهم تحت عجلات القطار بمزلقان شرق محطة ملوي جنوب المنيا.

البداية والنهاية

شهدت مدينة ملوي جنوب المنيا، مصرع 4 أشخاص دهسًا تحت عجلات القطار بمزلقان شرق المحطة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

مزلقانات السكة الحديد

البداية عندما، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد مزلقانات السكة الحديد بمركز ملوي، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص نتيجة دهسهم تحت عجلات القطار.

سيارات الإسعاف

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من نادية. ع. ع تبلغ من العمر 60 عامًا، وابنتيها سمية. ا. م ، تبلغ من العمر 19 عامًا، ومنى. ا. م تبلغ من العمر 30 عامًا، وطفل في العقد الأول من عمره، نتيجة عبورهم المزلقان، فدهسهم قطار  القاهرة - أسوان تحت عجلاته، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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