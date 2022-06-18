أهم الاخبار.. بعد اقتراب ماني من الرحيل.. هل يرتدي صلاح القميص رقم 10.. القطر فرمهم| مأساة نادية وسمية ضحايا حادث قطار ملوي

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الاخبار الهامة على مدار الشيفت من ابرزها :

فرمهم| مأساة نادية وسمية ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا|تفاصيل

حادث مأساوي شهدته محافظة المنيا، وتحديداً في منطقة الملكية بمدينة ملوي، كانت تلك المنطقة شاهده على حادث دهس قطار القاهرة أسوان لـ أسرة مكونة من ثلاث افراد، أثناء عبورهم المزلقان.

أقاله ريال مدريد وتوج بالبريميرليج مع السيتي.. من هو بيلجريني مدرب الأهلي المحتمل؟

زعمت تقارير صحفية بوجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي، في الشرق الأوسط، مع التشيلي مانويل بيلجريني، المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني.

بعد اقتراب ماني من الرحيل.. هل يرتدي صلاح القميص رقم 10

اقترب السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الريدز، إلى بايرن ميونخ الألماني، بعد ان اتفق على عقد لمدة 3 سنوات.

الترميم والصيانة والهدم الجزئي.. تعرف على ضوابط إخلاء العقار من شاغليه

حدد قانون البناء بعض الإجراءات اللازم اتخاذها إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه.

شوبير يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام الزمالك| فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل الأقرب للنادي الأهلي أمام الزمالك، في مباراة القمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وزير البترول..الدولة تعمل على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة منذ 6 سنوات

ناقش المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، العديد من القضايا الهامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر".

تغريم ماكدونالدز فرنسا 1.25 مليار يورو بسبب التهرب الضريبي

أجبرت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة على دفع أكثر من مليار يورو كغرامة في فرنسا لتجنب الملاحقة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي، كجزء من اتفاق قانوني للصالح العام.

ضياء رشوان: جميع القوى السياسية وافقت على دعوة الرئيس للحوار الوطني

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، انه لا يوجد قوة سياسية مصرية واحدة رفضت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الوطني.