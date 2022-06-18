وزير البترول..الدولة تعمل على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة منذ 6 سنوات.. أبعاد سياسية تحكم ملف تصدير الغاز إلى لبنان..مصر تستفيد من إسالة المنتج الإسرائيلي وإعادة تصديره

ناقش المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، العديد من القضايا الهامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر".

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز تصريحاته:

طارق الملا: هناك أبعاد سياسية تحكم ملف تصدير الغاز المصري إلى لبنان

وقال الملا، :" هناك أبعادًا سياسية تحكم ملف تصدير الغاز المصري إلى لبنان، متابعا:" نقل الغاز سيكون من خلال خط الغاز العربي من سيناء للأردن لسوريا ثم إلى لبنان.

وتابع:" سيتم التوقيع الأسبوع المقبل على اتفاق تعاقدي تجاري فني، لكنه لن يفعل إلا بالموافقة النهائية بسبب قانون قيصر والتمويل من البنك الدولي.

وزير البترول: الدولة تعمل منذ 2016 لتصبح مركزا إقليميا للطاقة

وقال الملا، :" الدولة تعمل لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة منذ عام 2016، مضيفا:" العمل على تحقيق هذا الهدف جاء وفقا لاستراتيجية شملت العمل على كل القطاعات.

وأشار إلى أنّ الدولة لا تشهد أي مشكلة في الطاقة منذ 2018، موضحًا أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبدأ التصدير للأردن منذ 2018.

وزير البترول : شبكات من خطوط الغاز تربطنا مع دول الجوار

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك شبكات من خطوط الغاز تربطنا مع دول الجوار مثل الأردن وإسرائيل.

وتابع الملا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" السوق صغير في إسرائيل وهم غير قادرين على الاستفادة من الغاز وبالتالي وجدنا أن نستفيد من اسالة الغاز الإسرائيلي وإعادة تصديره".

وأوضح:"مصر تملك الكميات الكافية للسوق المحلي وكميات أخرى يتم تصديرها والغاز الإسرائيلي نحصل منه على رسوم أو نقوم بشرائه وإعادة بيعه".