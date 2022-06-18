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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الأردن.. الآلاف يؤدون الحج المسيحي في كنيسة سيدة الجبل

صدى البلد

أدى الآلاف من أبناء الطوائف المسيحية من مختلف محافظات المملكة الأردنية امس، الحج المسيحي في كنيسة سيدة الجبل بمدينة عنجرة المعتمدة من قبل الكنيسة المحلية ودائرة الحج الفاتيكانية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.
وحضر الاحتفال محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور والنائب الدكتور فريد حداد ورئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول ونائب مدير شرطة عجلون العقيد فوزي الخوالدة ومديرو الدوائر الأمنية والمدنية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية، ووجهاء عنجرة، وجموع المؤمنين (اللاتين) من مختلف مناطق المملكة.
وفي بداية القداس، رحب مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر باسم رهبنة الكلمة المتجسد التي تشرف على المزار، بغبطة البطريرك وسيادة المطران وجميع المشاركين.
وقال الأب بدر، إنه فيما تحيي الأسرة الأردنية في هذه الأيام العديد من الاحتفالات الوطنية، فاننا نرفع الصلاة من أجل الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مقدما الشكر لمحافظة عجلون ولجميع الأجهزة السياحية والأمنية التي أسهمت بالتحضير مع رعية سيدة الجبل في عنجرة لإحياء هذا التقليد السنوي الجميل.
وقال البطريرك بيير باتيستا بيتسا بالا الذي ترأس القداس الألهي، إن الحج المسيحي والذي يقام سنويا يسهم في زيادة التآلف بين الطوائف المسيحية ويعبر عن الضمير للعودة إلى الله، منوها بأن الأردن يعد نموذجا يحتذى في العيش الديني بين المسلمين والمسيحيين.
 

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