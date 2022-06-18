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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيطاليا: التضخم يصل إلى 6.8% في أعلى مستوى له منذ 1990

صدى البلد

واصل التضخم السنوي في إيطاليا ارتفاعه لمستويات قياسية، وقفز إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو الماضي، في أعلى ارتفاع يتم تسجيله للبلاد منذ نوفمبر 1990، وفق ما أعلنه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" .

وذكر المعهد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" - أن هذا التضخم جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود، ومواد الغذاء الرئيسية، المتأثرة جراء الأزمة الأوكرانية.

وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 0.8%، بعد أن استقر عند مستوى 6% خلال أبريل الماضي .. ورغم ذلك، ظل التضخم تحت مستوى 6.9% وهو الرقم الذي توقعه معهد الإحصاء، خلال التقديرات الأولية.

وأشار المعهد إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال مايو.

التضخم أسعار الوقود الاحصاء الوقود إيطاليا

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