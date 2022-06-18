معهد الإرشاد الزراعي: تنظيم 14 ندوة في 8 محافظات خلال الأسبوع الماضي

قال الدكتور ياسر عبده حيمرى، وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى لشئون الإرشاد والتدريب، إنه استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية للمعهد والتنمية الريفية، وبالتعاون مع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة، فقد تم خلال الفترة من 12 إلى 16 /6/ 2022 الانتهاء من تنفيذ 14 ندوة إرشادية متنوعة في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية بمديريات الزراعة.

وأوضح الدكتور ياسر عبده حيمرى أنه شارك في الندوات عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين فى 8 محافظات وهى كفرالشيخ بواقع 3 ندوات، والإسكندرية 3 ندوات، والشرقية ندوة واحدة، والمنوفية ندوة واحدة، و الإسماعيلية ندوة واحدة، والمنيا ندوتان، وأسيوط ندوتان، وسوهاج ندوة واحدة، وذلك على النحو التالي:

- 5 ندوات إرشادية فى مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصرى وسبل التكيف مع آثارها السلبية، منها ندوتان بعنوان “الزراعة الذكية مناخيا.. ممارسات حتمية للتكيف مع التغيرات المناخية”، وتم تنفيذهما في محافظتى سوهاج وكفر الشيخ ، وتضمنت العديد من المحاور منها مفهوم الزراعة الذكية مناخيا وأهدافها، وأهمية تطبيق الزراعة الذكية فى القطاع الزراعي، وخطوات الزراعة الذكية، وآليات التحول إلى الزراعة الذكية، وممارسات إنتاج المحاصيل الذكية مناخيا، وممارسات نظم الإنتاج المتكاملة كمدخل للزراعة الذكية مناخيا، وممارسات إدارة المياه كمدخل للزراعة الذكية، وممارسات الإدارة المستدامة للتربة والأراضى كمدخل للزراعة الذكية مناخيا.

- كما عقدت ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى وطرق الحد من آثارها السلبية" بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، تناولت العديد من المحاور منها؛ ماهية التغيرات المناخية وأسبابها، ومصادر غازات الاحتباس الحرارى، والتأثيرات الضارة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى، والجهود المبذولة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

- تم تنظيم ندوة أخرى بعنوان "تحديات الأمن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية ودور الخدمة الإرشادية الزراعية في الحد من آثارها السلبية"، في مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، وقد تضمن محتوى الندوة المحاور التالية: الأمن الغذائي (المفهوم، والمستويات، والأبعاد، والمؤشرات)، والأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة، والأمن الغذائي والفجوة الغذائية، والاكتفاء الذاتي المطلق والنسبي، والأمن الغذائي المصري.. المؤشرات والأرقام، وعلاقة كل بعد من أبعاده بالعمل البحثي والإرشادي الزراعي، وأهم تحديات تحقيق الأمن الغذائي، والتعرف عليها ورصدها، والعلاقات البينية، والتغيرات المناخية (المسببات والأضرار) وعلاقة ذلك بسلوكيات المزارع المصري، والتحرك في اتجاهين الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف السريع مع آثار التغيرات المناخية.

- كما تم تنفيذ ندوة بعنوان "أثر التغيرات المناخية على زراعة بعض محاصيل الخضر (البطيخ - الكنتالوب)" بالإدارة الزراعية ببلطيم محافظة كفر الشيخ، وتضمنت كيفية تفادي عيوب تغطية الأرض بالبلاستيك (الملش)، والطريقة المثالية لإزالة الأنفاق البلاستيكية وأقلمة النبات مع الجو المكشوف، وكيفية إختيار الصنف المناسب لكل عروة من محصولي البطيخ والكنتالوب، وكيفية التغلب على مشكلة فشل العقد في ظل الزراعة في درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة، ودور عنصر الكالسيوم في عقد وتزهير محصولي البطيخ والكنتالوب وتفادي الأمراض الناتجة عن نقصه.

- ندوة إرشادية بعنوان "الرى الحديث وترشيد استخدام المياه لتحقيق التنمية المستدامة"، وتم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، وتضمنت: تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وارتفاع مستوى المعيشة للمزارعين وأهمية التحول للرى الحديث، والفوائد التى تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، والتوزيع المستقبلي للمياه في مصر، وحصة الفرد السنوية من المياه والأراضي الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية.

- ندوة إرشادية بعنوان" توعية مربى الثروة الحيوانية بأهمية مراكز تجميع الألبان"، وقد تم تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ، وتناولت العديد من المحاور منها: أهمية تواجد مراكز التجميع بالقرية، وتوعية المزارعين بأهمية استخدام الأعلاف المركزة لإنتاج لبن صحى، وتوعية المزارعين باختيار سلالات الماشية عالية الإدرار، وأهمية نظافة اللبن الحليب وخلو اللبن من أى إضافات، والاهتمام بسرعة علاج الماشية التى تصاب بالتهاب الضرع.

- ندوة إرشادية بعنوان "المواصفات القياسية لعمليات التسويق والتصدير للحاصلات الزراعية"، وتم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، وتناولت العديد من المحاور منها: المواصفات القياسية لعمليات التسويق والتصدير للمحاصيل البطاطس والخرشوف مع توضيح مظاهر الجودة فى الثمار، وأنواع النباتات التي يتم تصديرها للخارج والبلاد التى يصدر إليها، والمواصفات القياسية للنباتات التى يتم تصديرها منذ بداية عمليات الحصاد والفرز والتعبئة والنقل والتبريد حتى الوصول إلى البلاد المستوردة، ونظرة عامة عن مستقبل تصدير الحاصلات الزراعية فى مصر.

- ندوة إرشادية بعنوان "توعية الزراع بأهمية التعاقدات التسويقية لمحصول فول الصويا"، وقد تم تنفيذها بقرية الأشمونين مركز ملوى بمحافظة المنيا، وتضمنت: تعريف الزراع بأهمية التعاقد لمحصول فول الصويا، وكيفية التعاقد فى محصول فول الصويا، وشروط التعاقد بين الطرفين، وتعريف الزراع كيفية وطرق الحماية من جشع التجار، وتعريف الزراع بأهمية فول الصويا كمحصول يستخرج منه الزيت وكعلف للحيوان ويدخل فى الأغذية، إضافة إلى تعريف الزراع بالمعاملات الخاصة بالمحصول.

- ندوة إرشادية بعنوان "ذبابة الفاكهة (الأعراض وسبل المكافحة)"، وتم تنفيذها بالإدارة الزراعية بأبو حماد محافظة الشرقية، وتناولت مقدمة عامة عن ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ وكيفية التفرقة بينهما، ودورة حياة كل منهما، وطريقة وضع المصائد للذبابتين، وطرق الوقاية من الذبابتين، وطرق التخلص من الثمار المصابة نهائيا للوقاية الكاملة للمحصول.

- ندوة إرشادية بعنوان "زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحسين مستوى معيشة الريفيين"، وتم تنفيذها في مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، وقد تضمنت عدة محاور منها: مفهوم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وأسباب الاهتمام بالقيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، والمردود الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وأمثلة للقيمة المضافة لبعض المحاصيل الزراعية.

- ندوة إرشادية بعنوان "ريادة الأعمال فى المناطق الريفية"، وقد تم تنفيذها بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وقد تضمن محتوى الندوة المحاور التالية: معنى ريادة الأعمال، وخصائص الرياديين والتنمية المستدامة وأبعادها، وريادة الأعمال والتنمية الريفية المستدامة، وكيفية استخدام ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الريفية المستدامة في مصر، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

- ندوة إرشادية بعنوان “توعية الريفيات بالحد من الهدر الغذائى المنزلى” بالإدارة الزراعية بالمعمورة بمحافظة الإسكندرية، وقد تضمنت العديد من المحاور منها: تعريف الهدر الغذائي، وتأثير وأضرار الهدر الغذائى على النواحى الإقتصادية والبيئية والصحية، والهدر الغذائى فى الدول العربية وفى مصر، وأثر بعض العادات والسلوكيات فى زيادة الهدر الغذائي، ودور السيدات الريفيات فى الحد من الهدر الغذائى المنزلى.

- ندوة إرشادية بعنوان" الممارسات الزراعة اللازمة لزراعة عيش الغراب المحارى كمشروع صغير لزيادة دخل الأسرة الريفية"، وقد تم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، وقد تضمنت الأهمية الصحية والغذائية والاقتصادية لعيش الغراب، والمناخ المناسب لنموه، وكيفية تجهيز المكان للزراعة، والأجهزة والأدوات المستخدمة، وطريقة زراعة المشروم، وفترة الحضانة، وفترة الرعاية (الرى - التهوية - الإضاءة - درجة الحرارة).

تأتى هذه الندوات ضمن سلسلة الأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة التى يقوم بها المعهد في الفترة الحالية بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين فى مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية الدخل في القطاع الريفى فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفى ضوء توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، نائب رئيس المركز لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمود حسن، مدير المعهد.

