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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قومية الإسكندرية تعرض طقوس الإشارات والتحولات بمسرح الهناجر للفنون

قصور الثقافة
قصور الثقافة

 تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم جميع عروضها المسرحية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته ال 45، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وتقام فعالياته فى إطار التعاون بين قطاعات الوزارة على مسرح مركز الهناجر بقاعة د. هدى وصفى برئاسة المخرج شادى سرور، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

قدمت الفرقة القومية بالإسكندرية التابعة لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش العرض المسرحى "طقوس الإشارات والتحولات" لرائعة الكاتب الكبير سعد الله ونوس، تدور أحداث العرض حول الجانب المظلم الذي يوجد داخل كل إنسان، ويظل خفيا لحين حدوث تغيرات تجبره على ظهوره أمام الناس، حيث توغل المخرج السكندرى محمد مرسى الذى جمع بإبداع بين إخراجه للعرض ومشاركته فى البطولة، للغوص طويلا في أعماق النفس، بحثا عن وجوه البشر المتخفية وراء أقنعة جديدة متعددة الوظائف التى تتأرجح بين ضعف وقوة أصحاب السلطة، كما أوضح حقيقة النفس البشرية وإخفاء الرغبات تحت قناع الأخلاق من خلال طرح التحولات التي عاشتها شخصيات المسرحية، العرض يرصد الصراع الأزلى بين الإنسان وأهوائه حيث قدم لنا المخرج قدم أكثر من وجه للحقيقة.

شارك في بطولة العمل كل من محمد مرسى، إيهاب يونس، محمد فاروق، نور الشافعي، السيد عبده، مينا أسامة، أسما صلاح الدين، ولاء حمزة، محمد منتصر، محمد المصري، مسعد سالم، أحمد إسماعيل، أحمد حسني، كريم عبده، أنس النيلي، سيف مرعي، الشيخ، بلال الشامى، محمد بلس، عبدالرحمن الديب، عبد الرحمن وفائي، بسنت نجم، داليا سمير، بوسي فتحى، حنين عابد، آية يسرى، ديكور وملابس وليد جابر، موسيقي محمد شحاته، إضاءة ومابينج وجرافيك محمد المأموني، أشعار د. محمد مخيمر، غناء إيهاب يونس، ومحمد عوض، وميادة الشوكي، مكياج أمل شتا، ديكور وملابس وليد جابر، وإخراج محمد مرسي.

جاء العرض بحضور لجنة تحكيم المهرجان المكونة من د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، دكتور وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف، الفنان محمد مرسى مدير مسرح السلام.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى قطاعات الوزارة على مسرح مركز الهناجر

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