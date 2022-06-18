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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة جديدة.. الريف المصري تساهم بـ 50% من تكلفة مشروعات الإنتاج الحيواني

الريف المصري الجديد
الريف المصري الجديد

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان، عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بأراضى المشروع.

وأوضحت الشركة أن اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أصدر قرارًا بدعم الشركة لصغار المزارعين وصغار المستثمرين من مربى الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة "الريف المصرى الجديد" مع المنتفعين بالأراضى بنسبة ٥٠% من تكاليف وقيمة رءوس الأغنام والماشية بمختلف أنواعها، بمشروعات المتنفعين وفقًا لحجم الجدية.

كما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع.

ولفت إلى أن "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" قد أطلقت بالفعل عدداً من المبادرات الداعمة لجهود صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى مشروع ال ١.٥ مليون فدان، على مدار الشهور الماضية، يأتى فى مقدمتها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتوفير قروض ميسرة للمنتفعين بأراضيها من خلال بروتوكولات تعاون وقعتها مع عدد من البنوك الوطنية، وكذا توفير الأسمدة والتقاوى، فضلاً عن اللقاحات  السيادية لمربى الثروة الحيوانية بالمشروع، بافضل جودة وبأسعار رمزية تدعمها الشركة، بالإضافة إلى سلسلة التيسيرات التى أقرتها "الريف المصرى الجديد" فى أنظمة التقسيط والسداد على مدار العام الماضى.

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