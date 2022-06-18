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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال أسبوع.. ضبط 1726 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ2 مليار جنيه

صدى البلد

تتصدى وزارة الداخلية بمنتهى القوة لجميع المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير مشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة. 

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 1669 قضية فى مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، وضرائب على القيمة المضافة، وجمارك، وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ أحكام، وتحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت 1,816,586,470 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,377,570 مليون جنيه.

وتمكنت الحملات من ضبط 57 قضية، في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 78,441,238 مليون جنيه أبرزها: ضبط 49 قضية في مجال «الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي»، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات «محلية – أجنبية»، بما يعادل 53,410,238 مليون جنيه.

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