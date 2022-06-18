مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط 473 آخرين بـ 2650 قطعة سلاح

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، خلال أسبوع عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط 473 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة، الغربية، المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، السويس، القليوبية، الشرقية، قنا، دمياط، سوهاج، بورسعيد، الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الفيوم، مطروح، البحيرة، بني سويف».

وعثر بحوزة المتهمين على 289 قطعة سلاح ناري، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وتبين أن المتهمين المضبوطين سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «سرقة، سلاح، مخدرات، قتل».

ونجحت الحملات في ضبط 1171 قطعة سلاح ناري أبرزها: «104بندقية آلية، 2 رشاش، 63 مسدس، 142 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 860 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 130خزينة وضبط 1318 قطعة سلاح أبيض.