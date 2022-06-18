عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط 473 آخرين بـ 2650 قطعة سلاح

صدى البلد

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

 

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، خلال أسبوع عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط 473 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة، الغربية، المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، السويس، القليوبية، الشرقية، قنا، دمياط، سوهاج، بورسعيد، الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الفيوم، مطروح، البحيرة، بني سويف».

 

وعثر بحوزة المتهمين على 289 قطعة سلاح ناري، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وتبين أن المتهمين المضبوطين سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «سرقة، سلاح، مخدرات، قتل». 

 

ونجحت الحملات في ضبط 1171 قطعة سلاح ناري أبرزها: «104بندقية آلية، 2 رشاش، 63 مسدس، 142 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 860 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 130خزينة وضبط 1318 قطعة سلاح أبيض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

السعودية.. وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي آل سعود

أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة اليوم السبت.. فيديو

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

ترشيحاتنا

عطل في المحرك.. الجيش الإيراني يقر بتحطم مقاتلة إف 14

الحبس 3 سنوات لنجل حسنين هيكل ورجل أعمال

بعد إصابتها بكسر في قدمها.. ليلى طاهر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

الرئيس يعلن عن خطوة جديدة لمكافحة التغير المناخي..ما هو الميثان ومبادرته الدولية؟

انخفاض أسهم بوميل لتدريب المنتخب الأول

ليفربول يعلن عن أفضل 10 أهداف في تاريخ الريدز دون ظهور لأهداف محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

فيديو

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ16.. ما القصة؟

شاهد | الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويعلن قصف مواقع لـ حماس

العدد يتزايد في العراق .. كل ما تريد معرفته عن مرض الحمى النزفية |فيديوجراف

شاهد| الاحتلال يقصف غزة بسلسلة غارات.. والقبة الحديدية تعترض صاروخا في عسقلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ