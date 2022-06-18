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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موديل 2023.. بي إم دبليو M3 تورينج تحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج

السيارة M3 موديل
السيارة M3 موديل 2023

اعلنت شركة بي ام دبليو ، منذ فترة عن بدء حملتها الدعائية للسيارة الفاخرة M3 موديل 2023 ، والتى ظهرت لاكثر من مرة خلال هذه الحملة كنوع من أنواع التشويق والدعاية .

ولكن اليوم ظهرت السيارة M3 موديل 2023 ، اثناء مقطع فيديو، وهي تقدم أداءً مذهلاً على حلبة نوربورجرينج وتنهي لفة كاملة في 7:35.060.

وتحاول شركة بي ام دبليو ، منذ فترة ان تجعل سياراتها M3 موديل 2023 الجديدة أسرع سيارة واجن ، وها هى حققت حلمها بالفعل، وكتبت رقم قياسى جديد فى هذه الفئة ، حيث كانت السيارة M3 تورينج شقيفتها قد سجلت زمناً أفضل من موديلات مثل الجيل الثاني من أكيورا وهوندا NSX وبي ام دبليو M5 كومبتيشن، ولامبورجيني جالاردو LP 570-4 سوبرليجيرا على سبيل المثال لا الحصر.

وتتميز السيارة بي ام دبليو M3 موديل 2023 ، بواجهة أمامية مميزة مع شبك محاط بمآخذ هواء شبكية وستائر هوائية عمودية، وتتميز الواجن أيضاً بغطاء محرك مُحدث وأغطية مرايا ديناميكية ونظام عادم رباعي.

ومن المتوقع أن يتم تقديم السيارة  M3 موديل 2023 في شكل كومبتيشن مع نظام دفع كُلي، ونتيجة لذلك، لن نتوقع حصولها على محرك مألوف سداسي الأسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر بقوة 503 حصان، و650 نيوتن.متر من عزم الدوران ، ويمكن للسيارة السيدان التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.4 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تصل إلى 290 كلم/سا، ولسوء الحظ، لن تتوفر نسخة الواجن في الكثير من الأسواق حول العالم.

كما سيتم الإعلان عن كامل تفاصيل السيارة في وقت لاحق من هذا الشهر، وبالتحديد في 23 يونيو ولكن تم الفعل التقاط صور تجسسية لها عدة مرات، وتم الكشف عنها مؤخراً من قبل مكتب براءات الاختراع .

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