بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

سجلت هذا الأسبوع، الحفلات التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج والترفية "روتانا ميوزك جروب" ضمن فعاليات "موسم جدة" وبالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات وتحت شعار "ايامنا الحلوة"، نجاحا كبيرا ومبهرا بعد ان تصدر اسماء المطربين الثلاثة، ماجدة الرومي واليسا وسعد لمجرد، نجوم الحفلين لتاريخي 16 و 17 يونيو 2022 "التريند" في جدة.

وأصبحت الحفلات، حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الفني، وكان ملفتا حرص ماجدة واليسا ولمجرد على منح روتانا شهادة التفوق فيما لمسوه من حفاوة وحسن استقبال وتنظيم وتعاون ، وذلك عند التقائهم مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا في حفلهم بموسم جدة الحالي.

الحفل الأول هذا الأسبوع أحيته سيدة الغناء ماجدة الرومي، وأقيم على مسرح "جدة سوبردوم"، وكما أسعدت وأطربت ماجدة الحضور الغفير بأغنياتها المختارة من مشوارها الفني الطويل معلنة البداية مع أغنية "عم يسالوني عليك الناس"، كانت حريصة أن تؤكد للجميع سعادتها بتواجدها وغنائها للمرة الأولى في مدينة جدة، قائلة: "ما شبعت من مشاهدة بحر جدة الحلو وسمائها وكل ما فيها"، مضيفة :"اشكر روتانا على الثقة التي أولتني اياها في ان اقف على مسارح المملكة لاعبر كمواطنة لبنانية عن محبتي للسعودية وشعبها .. دام عز هذه البلاد واتم الله عليها الأمن .. وبارك الله لكم بهذه الأرض".

من جهة أخرى، كشفت ماجدة عن سر جميل يجمعها مع روتانا، قائلة:" بدات مع روتانا التحضير لمجموعة اغاني جديدة ، اولها ستكون اغنية "بيروت السيادة" من كلمات الراحل المبدع نزار قباني ومن الحان يحيى الحسن وتوزيع ميشيل فاضل. والاغنية تتحدث عن موقفنا من كل ما حصل في لبنان فقضية مرفأ لبنان لم تنطوي علينا كشعب.

أما ثاني حفلات روتانا في موسم جدة لهذا الأسبوع فاقيمت ايضا في "جدة سوبردوم" ، وجمعت لاول مرة "ملكة الاحساس" اليسا ، و"المعلم" سعد لمجرد في اول حفل يقدما فيه دويتو اغنيتهما "من اول دقيقة" معا بعد النجاح الكبير الذي حققته اذ تخطت نسبة مشاهدتها والاستماع اليها 100 مليون مشاهدة، وتفاعل معهما الجمهور الغفير مرتين خلال فقرتي الحفل.

افتتحت اليسا الحفل باغنية "على حس حكايتنا" وامتعت الجمهور باغانيها مثل "عايشالك" و "لو في" وغيرها ،واستقبلت سعد لمجرد على المسرح لتقديم دويتو اغنية "من اول دقيقة" ، ثم ترافقا في تقديم اغنيتي "الجمال عدى الكلام" و"بتمون" ، ليغادر سعد المكان، وتكمل اليسا تقديم اغانيها.

وفي حديثها مع اهل الاعلام، قالت اليسا :"هذه ثاني مرة اغني بها في جدة ،وتفاعل الجمهور الرائع يجعلني اشعر وكانك في بيتي ومع اهلي". واثنت اليسا على حفلات روتانا في مواسم المملكة. وعند سؤالها عن امكانية تقديمها دويتو ثاني مع سعد لمجرد ؟ اجابت :"المسالة ليست بالكم .. والمهم ان العالم احبت الدويتو الذي قدمناه ، كما احبت الحفل الذي تجمعنا فيه روتانا .. واذا صار هناك فرصة كي اغني بحفل اخر يجمعني مع سعد .. فلا مانع عندي".

وكشفت اليسا انها اجلت موعد صدور البومها لانها سعيدة بنجاح اغنية الديو "من اول دقيقة" التي هي حاليا في الصدارة، ولكنها ستطلق هذا الصيف اغنية لبنانية .

اما الفقرة الثانية في الحفل بداها سعد لمجرد باغنية "الجمال عدى الكلام" تلاها مجموعة من اغانية ، وفاجأ الجمهور في الحفل بهدية خليجية هي تقديمه اغنيتين بصوته للنجم السعودي عبد المجيد عبد الله هما "احبك ليه انا مدري" و"كيف اسيبك"، معلنا للجمهور انه من خلالها يتوجه في "موسم جدة" بالشكر الى عبد المجيد على ما قاله بحقه سواء في برنامج "كل القصة مع عبد المجيد عبد الله" على تطبيق "فن بوكس"، او شهادته عنه مؤخرا واعلان مجيد :"سعد لمجرد هو وجه الاغنية العربية المشرق".

واثناء فقرته، استقبل سعد من جديد اليسا على المسرح ليعيدا من جديد تقديم ديو "من اول دقيقة" مرة ثانية ، ودعته بعدها .. ليواصل لمجرد تقديم اغانيه "معلم"، "انساي" وغيرها، كما نزل عن المسرح وتوجه الى والدته التي كانت حاضرة فقبل جبينها ويداها.

ايضا قدم سعد ضمن فقرته وصلة هي "شو" مغربي تقليدي، مودعا الحضور في سهرة مغربية لبنانية لن تنسى في "موسم جدة" .

ولكم جزيل الشكر،،،

المكتب الإعلامي لإدارة التسويق

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