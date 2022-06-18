عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

إليسا وسعد لمجرد
إليسا وسعد لمجرد

سجلت هذا الأسبوع، الحفلات التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج والترفية "روتانا ميوزك جروب" ضمن فعاليات "موسم جدة" وبالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات وتحت شعار "ايامنا الحلوة"، نجاحا كبيرا ومبهرا بعد ان تصدر اسماء المطربين الثلاثة،  ماجدة الرومي واليسا وسعد لمجرد، نجوم الحفلين لتاريخي 16 و 17 يونيو 2022 "التريند" في جدة.

 

وأصبحت الحفلات، حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الفني، وكان ملفتا حرص ماجدة واليسا  ولمجرد على منح روتانا شهادة التفوق فيما لمسوه من حفاوة وحسن استقبال وتنظيم وتعاون ، وذلك عند التقائهم مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا في حفلهم بموسم جدة الحالي.

شاهد.. إليسا ترقص على المسرح مع سعد لمجرد

إليسا عن حفلها مع سعد لمجرد: العالم حبتنا مع الدويتو

الحفل الأول هذا الأسبوع أحيته سيدة الغناء ماجدة الرومي، وأقيم على مسرح "جدة سوبردوم"، وكما أسعدت وأطربت ماجدة الحضور الغفير بأغنياتها المختارة من مشوارها الفني الطويل معلنة البداية مع أغنية "عم يسالوني عليك الناس"، كانت حريصة أن تؤكد للجميع سعادتها بتواجدها وغنائها للمرة الأولى في مدينة جدة، قائلة: "ما شبعت من مشاهدة بحر جدة الحلو وسمائها وكل ما فيها"، مضيفة :"اشكر روتانا على الثقة التي أولتني اياها في ان اقف على مسارح المملكة لاعبر كمواطنة لبنانية عن محبتي للسعودية وشعبها .. دام عز هذه البلاد واتم الله عليها الأمن .. وبارك الله لكم بهذه الأرض".

 

من جهة أخرى، كشفت ماجدة عن سر جميل يجمعها مع روتانا، قائلة:" بدات مع روتانا التحضير لمجموعة اغاني جديدة ، اولها ستكون اغنية "بيروت السيادة" من كلمات الراحل المبدع نزار قباني ومن الحان يحيى الحسن وتوزيع ميشيل فاضل. والاغنية تتحدث عن موقفنا من كل ما حصل في لبنان فقضية مرفأ لبنان لم تنطوي علينا كشعب.

أما ثاني حفلات روتانا في موسم جدة لهذا الأسبوع فاقيمت ايضا في "جدة سوبردوم" ، وجمعت لاول مرة "ملكة الاحساس" اليسا ، و"المعلم" سعد لمجرد في اول حفل يقدما فيه دويتو اغنيتهما "من اول دقيقة" معا بعد النجاح الكبير الذي حققته اذ تخطت نسبة مشاهدتها والاستماع اليها 100 مليون مشاهدة، وتفاعل معهما الجمهور الغفير مرتين خلال فقرتي الحفل.

افتتحت اليسا الحفل باغنية "على حس حكايتنا" وامتعت الجمهور باغانيها مثل "عايشالك" و "لو في" وغيرها ،واستقبلت سعد لمجرد على المسرح لتقديم دويتو اغنية "من اول دقيقة" ، ثم ترافقا في تقديم اغنيتي "الجمال عدى الكلام" و"بتمون" ، ليغادر سعد المكان، وتكمل اليسا تقديم اغانيها.

وفي حديثها مع اهل الاعلام، قالت اليسا :"هذه ثاني مرة اغني بها في جدة ،وتفاعل الجمهور الرائع يجعلني اشعر وكانك في بيتي ومع اهلي". واثنت اليسا على حفلات روتانا في مواسم المملكة. وعند سؤالها عن امكانية تقديمها دويتو ثاني مع سعد لمجرد ؟ اجابت :"المسالة ليست بالكم .. والمهم ان العالم احبت الدويتو الذي قدمناه ، كما احبت الحفل الذي تجمعنا فيه روتانا .. واذا صار هناك فرصة كي اغني بحفل اخر يجمعني مع سعد .. فلا مانع عندي".

وكشفت اليسا انها اجلت موعد صدور البومها لانها سعيدة بنجاح اغنية الديو "من اول دقيقة" التي هي حاليا في الصدارة، ولكنها ستطلق هذا الصيف اغنية لبنانية .

اما الفقرة الثانية في الحفل بداها سعد لمجرد باغنية "الجمال عدى الكلام" تلاها مجموعة من اغانية ، وفاجأ الجمهور في الحفل بهدية خليجية هي تقديمه اغنيتين بصوته للنجم السعودي عبد المجيد عبد الله هما "احبك ليه انا مدري" و"كيف اسيبك"، معلنا للجمهور انه من خلالها يتوجه في "موسم جدة" بالشكر الى عبد المجيد على ما قاله بحقه سواء في برنامج "كل القصة مع عبد المجيد عبد الله" على تطبيق "فن بوكس"، او شهادته عنه مؤخرا واعلان مجيد  :"سعد لمجرد هو وجه الاغنية العربية المشرق".

واثناء فقرته، استقبل سعد من جديد اليسا على المسرح ليعيدا من جديد تقديم ديو "من اول دقيقة" مرة ثانية ، ودعته بعدها .. ليواصل لمجرد تقديم اغانيه "معلم"، "انساي" وغيرها، كما نزل عن المسرح وتوجه الى والدته التي كانت حاضرة فقبل جبينها ويداها.

ايضا قدم سعد ضمن فقرته وصلة هي "شو" مغربي تقليدي، مودعا الحضور  في سهرة مغربية لبنانية لن تنسى في "موسم جدة" .

ولكم جزيل الشكر،،،
المكتب الإعلامي لإدارة التسويق
روتانا ميوزك جروب

0CF8ED07-03A6-4C4B-B6F4-F735269A38B5
0CF8ED07-03A6-4C4B-B6F4-F735269A38B5
614659E7-ACA5-486D-A6DC-3A870D6C42B2
614659E7-ACA5-486D-A6DC-3A870D6C42B2
3357F04B-3117-42A7-ADA6-723E957CBE39
3357F04B-3117-42A7-ADA6-723E957CBE39
CDDAE047-D07B-49C3-ADD2-8BB86B953820
CDDAE047-D07B-49C3-ADD2-8BB86B953820
C6266592-3261-4A15-BFE6-0B6330A29217
C6266592-3261-4A15-BFE6-0B6330A29217
51E0841C-3D55-4C65-B27F-7617ECC05884
51E0841C-3D55-4C65-B27F-7617ECC05884
82740FE7-A0E2-4BD3-9586-D9203BB70A1F
82740FE7-A0E2-4BD3-9586-D9203BB70A1F
81553B5E-6615-40ED-8A92-6483EE159898
81553B5E-6615-40ED-8A92-6483EE159898
المملكة العربية السعودية أيامنا الحلوة جدة سوبردوم موسم جدة عم يسالوني عليك الناس ماجدة الرومي سعد لمجرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

لعنة الأهلي.. الوداد المغربي مهدد بالحرمان من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

رحب بقيادة الأهلي.. من هو محمد الساحلي فخر المدربين العرب في أوروبا؟

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| حسن يوسف يوجه رسالة للشعراوي عبر صدى البلد.. وياسمين صبري تعتذر عن بطولة الشادر

بعد ملاحظة رعشة يديه.. توم هانكس يطمئن جمهوره

جينيفر لوبيز في فلمها الوثائقي: والدتي كانت تعذبني

متجوزش.. حكاية وفاة ماهر عصام وشائعة ارتباطه يرويها شقيقه في ذكرى رحيله

حسن يوسف في ذكرى وفاة الشعراوي: الأمة الإسلامية افتقدت سيدي الشيخ

كريم محمود عبد العزيز: مشاهدو البيت بيتي عبروا عن إحساسهم بالخوف والضحك

نوال الزغبي عن تغريدة إلغاء حفل سعد لمجرد: هيدا تزوير

يومان يفصلان شيرين رضا على الانتهاء من تصوير فيلم الملحد

ترشيحاتنا

موعد عيد الأضحى 2022 | ماذا قال معهد البحوث الفلكية ؟

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ

242 درجة.. محافظ كفرالشيخ يعتمد التنسيق العام للقبول بالمرحلة الثانوية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع غريب - 8 لإدارة الحرب الكيميائية

مناسك الحج .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي لسيدة فاجأها الحيض

المالية: تخصيص 130 مليار جنيه لتخفيف حدة موجة التضخم العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فيديو

حمادة هلال يحقق 150 ألف مشاهدة لـ كليب الفرح مالينا

لا قبلات ولا أحضان.. إلهام شاهين: حالة من السلفنة تسود المجتمع الفنى

لن ترانا مرة أخرى..قصة سيدة المنيا التي تخلصت من حياتها هي وأولادها

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ16.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ