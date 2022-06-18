بالفيديو.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ2 مليار ومخدرات ب 386 مليون جنيه

في أسبوع..

تتصدى وزارة الداخلية بمنتهى القوة لجميع المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير مشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 1669 قضية فى مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، وضرائب على القيمة المضافة، وجمارك، وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ أحكام، وتحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت 1,816,586,470 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,377,570 مليون جنيه.

وتمكنت الحملات من ضبط 57 قضية، في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 78,441,238 مليون جنيه أبرزها: ضبط 49 قضية في مجال «الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي»، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات «محلية – أجنبية»، بما يعادل 53,410,238 مليون جنيه.

كما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومهربي ومروجي المود المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالهم: كمية من مخدر البانجو، وزنت 7200,313 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 1354,102 كيلو جرام، كمية من بذور الخشخاش «أفيون» وزنت 150 كيلو جرامًا، كمية من بذور القنب «البانجو» وزنت 125 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 40,732 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 15٫211 كيلو جرامًا.

كما نجحت الحملات في ضبط كمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت 9,166 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 8,773 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الفودو، وزنت 375 جرامًا، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 20 جرامًا، 19,566 ألف قرص ترامادول مخدر، 18٫979 ألف قرص كبتاجون مخدر، 14٫529 ألف قرص مؤثر مخدر، و1300 قرص إكستاسى «خبوط» مخدر، وإبادة مساحة 125 فدان و23 قيراط و11سهمًا منزرعة بنبات القنب «البانجو» المخدر.

ونجحت الحملات في ضبط قضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 50 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي بـ386 مليون جنيه.