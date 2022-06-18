تاريخ العائلة | هؤلاء الأكثر عرضة لـ هشاشة العظام

تعد هشاشة العظام من الأمراض الصامتة التى لا تظهر أعراضها بشكل واضح وسريع فور الإصابة بها لذا لابد من الانتباه لها.



نعرض لكم قائمة بالأشخاص الأكثر عرضة لـ هشاشة العظام “ clevelandclinic ”.

العمر: قد تتفاجأ بمعرفة أن الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بكسر العظام الناجم عن هشاشة العظام عن الإصابة بسرطان البروستاتا ومن المتوقع أن يصاب حوالي 80 ألف رجل كل عام بكسر في الفخذ ، والرجال أكثر عرضة للوفاة من النساء في العام الذي يلي كسر الورك.

الجنس: يزداد خطر إصابة كل فرد بكسور هشاشة العظام مع تقدم العمر، ومع ذلك فإن النساء فوق سن الخمسين أو النساء بعد سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام حيث تتعرض النساء لفقدان سريع للعظام في السنوات العشر الأولى بعد دخولهن سن اليأس ، لأن انقطاع الطمث يبطئ إنتاج هرمون الاستروجين ، وهو هرمون يقي من فقدان العظام المفرط.

العرق: النساء القوقازيات والآسيويات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، ومع ذلك لا تزال النساء من أصل أفريقي ونساء من أصل إسباني في خطر والنساء الأمريكيات من أصل أفريقي أكثر عرضة من النساء البيض للموت بعد كسر الورك.

بنية العظام ووزن الجسم: الأشخاص الذين يتمتعون بصغر الحجم والنحافة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بهشاشة العظام لأن عظامهم التي يخسرونها أقل من الأشخاص الذين لديهم وزن أكبر وأطر أكبر.

الوراثة: يلعب تاريخ العائلة دورًا في خطر الإصابة بهشاشة العظام وإذا كان والداك أو أجدادك يعانون من أي علامات لهشاشة العظام ، مثل كسر الورك بعد السقوط الطفيف ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

تزيد بعض الأمراض والأدوية من خطر إصابتك مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو الغدة الجار درقية أو الغدد الكظرية وتاريخ جراحة السمنة (فقدان الوزن) أو زراعة الأعضاء والعلاج الهرموني لسرطان الثدي أو البروستاتا أو وجود تاريخ لفقدان الدورة الشهرية ومرض الاضطرابات الهضمية أو مرض التهاب الأمعاء وأمراض الدم مثل المايلوما المتعددة.

تسبب بعض الأدوية آثارًا جانبية قد تلحق الضرر بالعظام وتؤدي إلى هشاشة العظام. وتشمل هذه المنشطات ، وعلاجات سرطان الثدي ، والأدوية لعلاج النوبات. يجب عليك التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الصيدلي حول تأثير الأدوية الخاصة بك على العظام.