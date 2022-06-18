عبد الله الباطش: تطوير كافة مراكز الشباب وفق رؤية الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة

أكد مساعد وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية الدكتور عبد الله الباطش اهتمام الوزارة ضمن الاستعداد للجمهورية الجديدة بتطوير كل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، لتكون مراكز لخدمة المجتمع والنهوض به مع تطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية.



وأضاف الدكتور الباطش - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تسعى لتنفيذ تلك الرؤى بالتنسيق مع الاتحاد العام لمراكز شباب الجمهورية الذي يحتفل هذه الأيام بمرور عامين على إطلاقه كما تهتم بالتعرف على احتياجات الشباب من كل اللقاءات المستمرة معهم وتلبيتها مباشرة.



وأوضح مساعد وزير الشباب أن الوزارة استحدثت في أنشطتها المتنوعة بمراكز الشباب الألعاب الإليكترونية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المعني بها، خاصة وأن مصر رئيس الاتحاد الأفريقي لهذه الألعاب، وذلك لاهتمام الشباب بها، كما أن الوزارة بصدد إدخال ألعاب حديثة أخرى لتنمية القدرات الذهنية للشباب واستثمار أوقات فراغهم في فاعليات مثمرة.



وأشار الدكتور الباطش إلى تنظيم الوزارة والاتحاد العام لمراكز الشباب حاليا للملتقى الختامي لأنشطة مراكز شباب مصر بمشاركة نحو ألف شاب وفتاة من 13 محافظة من الذين فازوا في عدة مسابقات رياضية وفنية وثقافية وألعاب إليكترونية، مشددا على أهمية هذه الملتقيات للتواصل بين شباب المحافظات وتفعيل الأنشطة بها.



كما أكد اهتمام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالمواهب الصغيرة والنشء والإعداد المبكر والعلمي الحديث للبطل الأوليمبي في كل المحافظات، مشيرا إلى أن مصر حصدت مؤخرا ست ميداليات أولمبية، كما تهتم الوزارة بالتنشئة الرياضية في سن مبكرة وتخصيص مراكز شباب لإعداد بطل أوليمبي مصري.



ونوه مساعد وزير الشباب إلى التركيز في أنشطة الوزارة المختلفة على المحافظات الحدودية والمناطق العشوائية والمجتمعات العمرانية الجديدة واختيار الأنشطة التي تتفق وطبيعة هذه الأماكن مع التركيز على برامج التوعية ومواجهة الشائعات وتنمية قدرات الشباب.

وأكد الدكتور الباطش استعداد 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال مبادرة "اجازتك في مراكز الشباب" لتقديم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمراكز.



