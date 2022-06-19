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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| سلطان الجابر: نشارك منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ

صدى البلد

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إن مشاركة محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في منتدى الاقتصادات الرئيسية بخصوص الطاقة وتغير المناخ، الذي دعا إليه جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تعكس التقدير الدولي الكبير لدولة الإمارات، وتؤكد على مصداقيتها ودورها الفاعل في المجتمع الدولي.

وأضاف  في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، لقد أوضحت كلمة  رئيس الدولة المواقف الثابتة والراسخة لدولة الإمارات بإعطاء الأولوية المطلقة للإنسان، وضرورة ترسيخ قيم السلم والسلام والاستقرار التي تعد عوامل النجاح الأساسية للتنمية المستدامة التي تصب في صالح مختلف المجتمعات حول العالم، وذلك من خلال اعتماد نهج التعاون وتضافر الجهود سعيا لإيجاد حلول للأزمات والتحديات التي تواجه العالم في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والغذاء ونقص الموارد الأساسية.

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وقال : على مدى الأعوام الخمسة عشرة الأخيرة، رسخت دولة الإمارات ريادتها في مجال الطاقة النظيفة والعمل المناخي فهي تستضيف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" منذ عام 2009، وعززت هذه المكانة الرائدة باختيارها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في عام 2023 .. وسنبذل أقصى ما في وسعنا لتنفيذ رؤية القيادة وأن تكون هذه الدورة شاملة وتسهم في توحيد جهود العالم .. وسنركز على أن يحتوي المؤتمر آراء الجميع من الدول المتقدمة والنامية، وأن يمثل كافة وجهات النظر في القطاع العام والخاص، وأن يشمل النساء والشباب والمجتمع المدني .. كما سنركز على الحلول المناخية القابلة للتطبيق والمجدية تجاريا والقادرة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم قائلا: لقد حددت كلمة صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مسار دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والذي يركز على إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، والتعامل مع هذه التحديات كفرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج الطاقة وتغيير المناخ Finance Real Estate

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